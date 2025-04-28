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≡ А что будет в экстренной ситуации? - Жильцы социального дома пользуются двором соседнего для проезда в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51622
А что будет в экстренной ситуации? - Жильцы социального дома пользуются двором соседнего для проезда в Костанае
Отправлено: 28.04.25 - 19:03
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С момента ввода дома № 10 "А" по пр. Кобланды батыра в эксплуатацию проехать к нему можно только через соседний двор дома № 8 "А", который теперь не вмещает поток машин и стал местом регулярных пробок.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16451
Re: А что будет в экстренной ситуации? - Жильцы социального дома...
Отправлено: 28.04.25 - 19:03
#1
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Щас подождите Скоро вам во дворе положат дорогу узенькую с высоким бордюром. Так вы ваще не проедите)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16451
А что будет в экстренной ситуации? - Жильцы социального дома пользуются двором соседнего для проезда в Костанае
Отправлено: 28.04.25 - 19:20
#2
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Недавно ко мне друг пришёл в гости. Говорит у меня к тебе две новости, хорошая и плохая.
Ну давай, бухти)
Продал я кв и хочу в центр, жена все мечтает вечерами по сити центру гулять, карусели итд.

Я ему покупай в доме у моего дружбана Марика. На последнем этаже. Воду будешь баклажками носить. За коммуналку платить как за крузак 5литровый. С соседями будешь ругаться. Ой смотри пожалеешь.

А У нас тут все рядом. . Тишина. Криминала ноль. Все рядом. Магазины, парки, школы, дед сады.
Че ты рвешся в эти новые дома. Они трещать по швам. Полку будешь прибивать, а у соседа штукатурка отваливается)

[Исправлено: Vit, 28.04.2025 - 19:21]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1243
Re: А что будет в экстренной ситуации? - Жильцы социального дома...
Отправлено: 28.04.25 - 19:40
#3
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Меня пугает тот факт, что этот идиотизм начал всплывать. Любо-дорого смотреть. На этапе строительства люди КРИЧАЛИ им об этом - экспертное мнение не давало им остановиться. Теперь пусть пожинают плоды своего слабоумия и жажды откатов.
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