Отправлено: - 14:59

Kairat stayer:

В своем аккаунте в X он рассказал о том, что уже подал двухпартийный законопроект о новых санкциях «против путинской России». У документа почти 60 соавторов.

[Исправлено: Kairat stayer, 28.04.2025 - 16:07]

Цитата:В качестве ликбеза, с целью, чтобы читатели, форумчане и сказочники стали более грамотными и понимали, о чем идёт речь. В Конгрессе США 100 сенаторов, от каждого штата по 2 сенатора (50 штатов). Есть ещё палата представителей Конгресса США 435 голосующих членов. Любой законопроект может быть внесён в любую палату Конгресса: Сенат или Палату представителей.Первоначально законопроект поступает в профильный комитет, где его изучают, обсуждают, могут вносить поправки. Затем проводится голосование в комитете. После одобрения комитета, передается в Сенат на голосование, если, как в данном случае уже есть 60 голосов, тогда: Это позволяет прекратить дебаты и перейти к голосованию (возможно не все присутствуют). Законопроект принимается простым большинством голосовавших сенаторов (51 голос).Принятый Сенатом законопроект передаётся в Палату представителей. Там он проходит аналогичный процесс: комитет, обсуждение, голосование.Если обе палаты Конгресса приняли, далее Законопроект направляется президенту США. У президента есть 10 дней (не считая воскресений) на одно из трёх решений: Подписать законопроект - становится законом. Наложить вето - возвращает законопроект в Конгресс с объяснением. Ничего не делать: Если Конгресс всё ещё в сессии через 10 дней - закон вступает в силу автоматически. Если Конгресс распущен - это карманное вето, и закон не вступает в силу.Но здесь есть нюансы, касающиеся преодоления вето. В случае если президент наложил вето: Конгресс может переутвердить законопроект 2/3 голосов в обеих палатах (67 сенаторов и 290 представителей). В таком случае закон всё равно вступает в силу без подписи президента.Получается, даже при поддержке 60 сенаторов президент может наложить вето, но это вето можно преодолеть, если законопроект также поддержан 2/3 голосов в обеих палатах.