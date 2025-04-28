Отправлено: - 13:05

Аманкулов не обратил внимания на наше пояснение, что в отделе строительства нас возвращают обратно к нему, и скопировал свою переадресовку:



- Отдел ЖКХ не планирует строительство парки для детского сада в мкрн. Юбилейный, в связи с этим рекомендуем обратиться с данным вопросом в Отдел строительства.





Цитата:Учитывая что в прошлом году Аманкулов был руком отдела цифровизации и информационной безопасности то можно сделать вывод с информацией он работать так и не научился))