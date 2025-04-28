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Я не я, и парковка не моя - Как два ведомства играли в "горячую картошку" проблемой одного детского сада в Костанае
Я не я, и парковка не моя - Как два ведомства играли в "горячую картошку" проблемой одного детского сада в Костанае
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