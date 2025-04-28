Re: Не отменяется, но отодвигается - о реконструкция улицы...

Отправлено: - 17:49

Хотя наверно стоит поставить вопрос иначе - почему ремонт дорог не согласовывается с коммунальщиками и прочими службами? На примере прошлого года - на Тарана очень поздно нанесли разметку, и через неделю-две начали вскрывать асфальт, чтобы убрать "колейность". В чем был смысл? Нецелевое расходование средств налицо!

Почему в кОстанае всегда все через одно место? Если делают дорогу -жди ремонта труб, замену столбов или бордюров. Не бывает здесь все хорошо, чтобы раз -и на совесть сделать. Обязательно каждый год одно и то же. И ведь акимат с подрядчиков не спрашивает. Проседает брусчатка, асфальт в ямах, цветы и деревья сохнут, столбы устанавливают косоглазые и криворукие "специалисты", разметка и знаки - как попало ставятся - а мы продолжаем заключать с ними договоры и платить немалые суммы из бюджета.