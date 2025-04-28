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≡ Учёные тоже хулиганят. 4-я псевдонаучная конференция «Научный прорыв. За гранью общепринятого» прошла в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51622
Учёные тоже хулиганят. 4-я псевдонаучная конференция «Научный прорыв. За гранью общепринятого» прошла в Костанае
Отправлено: 28.04.25 - 17:48
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Это мероприятие призвано разбавлять интеллектуально загруженные будни студентов. Хотя подход к написанию докладов для этого события почти академический, да еще как серьезен, но темы, выбранные для них – умора.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3506
Re: Учёные тоже хулиганят. 4-я псевдонаучная конференция...
Отправлено: 28.04.25 - 17:48
#1
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