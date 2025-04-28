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Учёные тоже хулиганят. 4-я псевдонаучная конференция «Научный прорыв. За гранью общепринятого» прошла в Костанае
Учёные тоже хулиганят. 4-я псевдонаучная конференция «Научный прорыв. За гранью общепринятого» прошла в Костанае
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