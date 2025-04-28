maxsaf: Скептик тоже как и я говорил что Курск полностью освободят. И кто оказался прав?
Труп русского солдатика 18летнего лежащего сейчас под Курском правее всех правых)) Из Курска ВСУ вышло почти без боя после договоренностей с трампом Не влез бы рыжий как слон в посудную лавку Курск так и был за Украиной А сил у России давить дальше на Донбассе чето нету уже всё на Курск ушло Цитата:
maxsaf: Политика - это не гуманитарная, а точная наука
Дядя Петя ты....? Ну ты знаешь вопрос )) Точная наука потому и точная что результат отследить можно и перепроверить
А политика Путин вон ножками стучал и кричал что проведет денацификацию и демилитразиацию в Украине а сейчас поздравляет северных корейцев что они помогли курскую область освободить)))) Смешно же?
maxsaf: Да че там непонятного. Трамп сказал, что время на подписание договора о ресурсах вышло. Последний срок был вчера. Судя по всему, так ничего и не подписали, иначе все новости уже гудели бы об этом. Ну Трамп наверное сообщил, что больше пряников не будет. Теперь только кнут.
maxsaf: Ну подождите, ещё и недели не прошло с того 'пророчества", куда вы так торопитесь?
Долго ждать не пришлось. Отмечают, что в Сенате США готовы согласовать новые санкции против России, если она «не примет почетный, справедливый и прочный мир». Тогда Соединенные Штаты введут вторичные пошлины против любого государства, которое ведет закупки российских нефти, газа, урана, или же другой продукции. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.В своем аккаунте в X он рассказал о том, что уже подал двухпартийный законопроект о новых санкциях «против путинской России». У документа почти 60 соавторов.
Kairat stayer: В своем аккаунте в X он рассказал о том, что уже подал двухпартийный законопроект о новых санкциях «против путинской России». У документа почти 60 соавторов.
В качестве ликбеза, с целью, чтобы читатели, форумчане и сказочники стали более грамотными и понимали, о чем идёт речь. В Конгрессе США 100 сенаторов, от каждого штата по 2 сенатора (50 штатов). Есть ещё палата представителей Конгресса США 435 голосующих членов. Любой законопроект может быть внесён в любую палату Конгресса: Сенат или Палату представителей.
Первоначально законопроект поступает в профильный комитет, где его изучают, обсуждают, могут вносить поправки. Затем проводится голосование в комитете. После одобрения комитета, передается в Сенат на голосование, если, как в данном случае уже есть 60 голосов, тогда: Это позволяет прекратить дебаты и перейти к голосованию (возможно не все присутствуют). Законопроект принимается простым большинством голосовавших сенаторов (51 голос).
Принятый Сенатом законопроект передаётся в Палату представителей. Там он проходит аналогичный процесс: комитет, обсуждение, голосование.
Если обе палаты Конгресса приняли, далее Законопроект направляется президенту США. У президента есть 10 дней (не считая воскресений) на одно из трёх решений: Подписать законопроект - становится законом. Наложить вето - возвращает законопроект в Конгресс с объяснением. Ничего не делать: Если Конгресс всё ещё в сессии через 10 дней - закон вступает в силу автоматически. Если Конгресс распущен - это карманное вето, и закон не вступает в силу.
Но здесь есть нюансы, касающиеся преодоления вето. В случае если президент наложил вето: Конгресс может переутвердить законопроект 2/3 голосов в обеих палатах (67 сенаторов и 290 представителей). В таком случае закон всё равно вступает в силу без подписи президента.
Получается, даже при поддержке 60 сенаторов президент может наложить вето, но это вето можно преодолеть, если законопроект также поддержан 2/3 голосов в обеих палатах.
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