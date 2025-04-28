НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Не отменяется, но отодвигается - о реконструкция улицы Баймагамбетова в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51619
Не отменяется, но отодвигается - о реконструкция улицы Баймагамбетова в Костанае
Отправлено: 28.04.25 - 14:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расширение одной из центральных улиц города с одновременной модернизацией инженерных сетей должно было начаться в этом году. Однако, по словам акима областного центра Марата ЖУНДУБАЕВА, пока проект реконструкции — на доработке.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1240
Re: Не отменяется, но отодвигается - о реконструкция улицы...
Отправлено: 28.04.25 - 14:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Там в прошлом году ГКП «Костанай-Су» канализацию делало. 

А не должно ли данное ГКП было привести дорогу в исходное состояние после своего виешательства? Почему они могут приехать, разрыть дорогу, сделать свои дела, наспех полосочкой закатать асфальт и спокойно уехать? Разве акимат не должен с них спросить за испорченную дорогу?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 95, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 95
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS