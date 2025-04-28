Отправлено: - 14:22

Там в прошлом году ГКП «Костанай-Су» канализацию делало.

Цитата:А не должно ли данное ГКП было привести дорогу в исходное состояние после своего виешательства? Почему они могут приехать, разрыть дорогу, сделать свои дела, наспех полосочкой закатать асфальт и спокойно уехать? Разве акимат не должен с них спросить за испорченную дорогу?