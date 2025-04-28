Re: «Корень этой проблемы - в человеке». Костанайские волонтеры...

Отправлено: - 14:03

У них с отчётностью имеются большие проблемы. По запросу Правозащитного Центра Костанайской области в ходе проведения общественного контроля государственных закупок а отношении объекта - Управление ветеринарии акимата Костанайской области, Управление не смогло подтвердить объёмы работ и услуг по этим позициям, связанным с отловом, стерилизацией и размещением, за 2024 год.