Re: Налоговики Казахстана начали копаться в истории доходов...

Отправлено: - 13:10

Налоговикам сначала нужно проверить всех госслужащих и их родню до 7 колена как положено у казахов! Не правда ли? Откуда у их детей такие дорогие машины квартиры счета за рубежом недвижимость и прочее! вот с чего начинают проверки уважаемые проверяльщики! с верхушки начинайте и это не просьба а законное требование от народа! вы сидите на наших налогах! а те про кого я выше указал как раз таки от налогов и уходят плюс госбюджет разворовывают такими фантастическими способами что казахстан давно уже в книге рекордов генесса по всем показателям!