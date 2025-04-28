НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Налоговики Казахстана начали копаться в истории доходов граждан
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51619
Налоговики Казахстана начали копаться в истории доходов граждан
Отправлено: 28.04.25 - 11:44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане налоговые органы начали массовую проверку истории доходов граждан — вплоть до операций с криптовалютой, совершенных еще в 2021 году. Те, кто когда-то покупал биткоины, открывал зарубежные счета или пользовался иностранными криптобиржами, рискуют столкнуться с доначислениями и штрафами.
Читать новость

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2280
Re: Налоговики Казахстана начали копаться в истории доходов...
Отправлено: 28.04.25 - 11:44
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вместо того, чтобы заняться реальной экономкой, развивать свои производства, строить заводы и фабрики, государство изобретает всё новые и новые способы залезть в карман людям.
Другого способа пополнить бюджет наши (наши ли?) чиновники не видят по определению.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11751
Re: Налоговики Казахстана начали копаться в истории доходов...
Отправлено: 28.04.25 - 11:48
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
----Вроде раньше была давность срока - 3 года ?
---Отменили что ли ? :-x
Профайл
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
218
Re: Налоговики Казахстана начали копаться в истории доходов...
Отправлено: 28.04.25 - 13:10
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Налоговикам сначала нужно проверить всех госслужащих и их родню до 7 колена как положено у казахов! Не правда ли? Откуда у их детей такие дорогие машины квартиры счета за рубежом недвижимость и прочее! вот с чего начинают проверки уважаемые проверяльщики! с верхушки начинайте и это не просьба а законное требование от народа! вы сидите на наших налогах! а те про кого я выше указал как раз таки от налогов и уходят плюс госбюджет разворовывают такими фантастическими способами что казахстан давно уже в книге рекордов генесса по всем показателям!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 90, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 90
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS