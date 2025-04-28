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≡ Я не я, и парковка не моя - Как два ведомства играли в "горячую картошку" проблемой одного детского сада в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51619
Я не я, и парковка не моя - Как два ведомства играли в "горячую картошку" проблемой одного детского сада в Костанае
Отправлено: 28.04.25 - 13:05
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На дороге возле нового детского сада в микрорайоне Юбилейный каждое утро образуется пробка. Причина - отсутствие парковки. Занимательный пинг-понг устроили отдел ЖКХ и отдел строительства Костаная, отвечая на запросы "НГ".
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18043
Re: Я не я, и парковка не моя - Как два ведомства играли в...
Отправлено: 28.04.25 - 13:05
#1
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Цитата:
Аманкулов не обратил внимания на наше пояснение, что в отделе строительства нас возвращают обратно к нему, и скопировал свою переадресовку:

- Отдел ЖКХ не планирует строительство парки для детского сада в мкрн. Юбилейный, в связи с этим рекомендуем обратиться с данным вопросом в Отдел строительства.



Учитывая что в прошлом году Аманкулов был руком отдела цифровизации и информационной безопасности то можно сделать вывод с информацией он работать так и не научился))
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