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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6921
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 10:42
#5791
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Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
maxsaf:
Она опубликовала эту фразу в соцсети X, сопроводив ее фотографией встречи двух политиков. «Все кончено», — написала конгрессвумен.


Там в заметке по ссылке не понятно, можно по разному трактовать :lol: :lol: :lol:.

К великому сожалению, для конфликтующих сторон, походу времена уговоров, обнимашек и раздачи пряников закончились. Метод "пряника и кнута" действительно затянулся, будем наблюдать за развитием событий.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27456
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 10:49
#5792
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Цитата:
Kairat stayer:
Там в заметке по ссылке не понятно, можно по разному трактовать

Да че там непонятного. Трамп сказал, что время на подписание договора о ресурсах вышло. Последний срок был вчера. Судя по всему, так ничего и не подписали, иначе все новости уже гудели бы об этом. Ну Трамп наверное сообщил, что больше пряников не будет. Теперь только кнут.



[Исправлено: maxsaf, 28.04.2025 - 11:52]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6921
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 11:07
#5793
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Цитата:
maxsaf:
Ну Трамп наверное сообщил, что больше пряников не будет. Теперь только кнут.


Всё верно, кнут для обоих сторон :lol: :lol: :lol: .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18040
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 11:19
#5794
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Цитата:
maxsaf:
Как с тобой обсуждать что-то, если весь твой мирок ограничен гуманитарными областями?

Так мы тут в основном гуманитарные темы и обсуждаем
Никто тут о математике не спорит
А ты на гум темах не вывозишь
Чё там бизнес то твой в Костанае? Цветет и пахнет говоришь?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18040
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 11:21
#5795
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Цитата:
maxsaf:
Да че там непонятного. Трамп сказал, что время на подписание договора о ресурсах вышло. Последний срок был вчера.

Всем плевать на твоего Трампа
Бесполезный пустобрех
Мелит мелит чушь а выхлопа никакого

Говрит пошутил что войну за день закончит) шутник
Тут у него рейтинг и обвалился
Дошутился
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18040
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 11:23
#5796
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Цитата:
maxsaf:
Трамп хочет закончить третью мировую до ее начала путем сдачи всего одной страны. Разумная сделка для всего мира.

Помнится Чемберлен Гитлеру тоже всего одну страну сдал чтобы не было второй мировой
А вторая мировая всеровно началась
Так что бесполезны все эти трампы и Чемберлены

И да ты что сейчас путина зачинателем третьей мировой подразумеваешь? Агрессор? Окупант?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27456
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 11:48
#5797
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Цитата:
Kairat stayer:
Всё верно, кнут для обоих сторон

Только Россия под санкциями уже давно, а у Украины были до сих пор только печеньки и пряники. Кратковременная санкция на на запрет помощи, в том числе разведданными чуть к краху не привела. Так что кнут обоим - а ощущаться будет совсем по-разному.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27456
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 11:53
#5798
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Цитата:
abaika95:
Всем плевать на твоего Трампа

Очень сомневаюсь.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6921
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 11:59
#5799
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Цитата:
maxsaf:
Кратковременная санкция на на запрет помощи, в том числе разведданными чуть к краху не привела. Так что кнут обоим - а ощущаться будет совсем по-разному.


Так, вы позавчера по другому говорили, мол договор не подписан, последний день, всё завтра начнётся, якобы Трамп сольётся и кирдык будет Украине. Я говорил ничего не начнётся и Европа активизируется. Сейчас очередной раз переобулись говорите о кнуте :lol: :lol: :lol: .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27456
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 12:04
#5800
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Цитата:
Kairat stayer:
якобы Трамп сольётся и кирдык будет Украине. Я говорил ничего не начнётся и Европа активизируется. Сейчас очередной раз переобулись говорите о кнут

Где конкретно я говорил что Трамп сольётся? Цитату приведите пожалуйста?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6921
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 12:06
#5801
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Цитата:
maxsaf:
Так что кнут обоим - а ощущаться будет совсем по-разному.


Цитата:
Kairat stayer:
Сейчас очередной раз переобулись говорите о кнуте .


Напоминает известную сказку о мальчике, который кричал и звал на помощь: Волк! Волк! Wooolf! Woohoolf!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27456
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 12:08
#5802
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Цитата:
abaika95:
А ты на гум темах не вывозишь

Вы оба с Кайратом на пару говорили, что Курск будет обменной монетой, например, для Херсона. Я же говорил ещё месяц или два назад, что там будет мясо, его будут освобождать любой ценой, безо всяких обменов. Скептик тоже как и я говорил что Курск полностью освободят. И кто оказался прав?

Политика - это не гуманитарная, а точная наука, просто в ней слишком много переменных, чтобы что-то просчитать. Но это не невозможно.

[Исправлено: maxsaf, 28.04.2025 - 13:12]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6921
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 12:14
#5803
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maxsaf: Та пусть тянут сколько влезет. Трамп закрутит все краны, дистанцируется, и другим запретит туда лезть. И все, конец Украины.

Трамп закрутит все краны, дистанцируется, и другим запретит туда лезть... Разбираемся: Краны не закрутил, не дистанцировался (не слился), другим не запретил, Украине была и буде (Украина была и будет) :-P :-P :-P .

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6921
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 12:23
#5804
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Цитата:
maxsaf:
Скептик тоже как и я говорил что Курск полностью освободят. И кто оказался прав?


Вроде 9 месяц идёт, ещё не освободили, там ещё по Белгородской области информация вчера была, подождём.

Подробнее здесь:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27456
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 12:38
#5805
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Цитата:
Kairat stayer:
ещё не освободили

Ну если найдете там к обеду не освобожденный кусок лесопосадок - предложите на Херсон обменять :lol:
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