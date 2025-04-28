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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 10:42
Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
Цитата:
Там в заметке по ссылке не понятно, можно по разному трактовать .
К великому сожалению, для конфликтующих сторон, походу времена уговоров, обнимашек и раздачи пряников закончились. Метод "пряника и кнута" действительно затянулся, будем наблюдать за развитием событий.
Цитата:
maxsaf:
Она опубликовала эту фразу в соцсети X, сопроводив ее фотографией встречи двух политиков. «Все кончено», — написала конгрессвумен.
Она опубликовала эту фразу в соцсети X, сопроводив ее фотографией встречи двух политиков. «Все кончено», — написала конгрессвумен.
Там в заметке по ссылке не понятно, можно по разному трактовать .
К великому сожалению, для конфликтующих сторон, походу времена уговоров, обнимашек и раздачи пряников закончились. Метод "пряника и кнута" действительно затянулся, будем наблюдать за развитием событий.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 10:49
Цитата:
Да че там непонятного. Трамп сказал, что время на подписание договора о ресурсах вышло. Последний срок был вчера. Судя по всему, так ничего и не подписали, иначе все новости уже гудели бы об этом. Ну Трамп наверное сообщил, что больше пряников не будет. Теперь только кнут.
[Исправлено: maxsaf, 28.04.2025 - 11:52]
Kairat stayer:
Там в заметке по ссылке не понятно, можно по разному трактовать
Там в заметке по ссылке не понятно, можно по разному трактовать
Да че там непонятного. Трамп сказал, что время на подписание договора о ресурсах вышло. Последний срок был вчера. Судя по всему, так ничего и не подписали, иначе все новости уже гудели бы об этом. Ну Трамп наверное сообщил, что больше пряников не будет. Теперь только кнут.
[Исправлено: maxsaf, 28.04.2025 - 11:52]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 11:07
Цитата:
Всё верно, кнут для обоих сторон .
maxsaf:
Ну Трамп наверное сообщил, что больше пряников не будет. Теперь только кнут.
Ну Трамп наверное сообщил, что больше пряников не будет. Теперь только кнут.
Всё верно, кнут для обоих сторон .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18040
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 11:19
Цитата:
Так мы тут в основном гуманитарные темы и обсуждаем
Никто тут о математике не спорит
А ты на гум темах не вывозишь
Чё там бизнес то твой в Костанае? Цветет и пахнет говоришь?))
maxsaf:
Как с тобой обсуждать что-то, если весь твой мирок ограничен гуманитарными областями?
Как с тобой обсуждать что-то, если весь твой мирок ограничен гуманитарными областями?
Так мы тут в основном гуманитарные темы и обсуждаем
Никто тут о математике не спорит
А ты на гум темах не вывозишь
Чё там бизнес то твой в Костанае? Цветет и пахнет говоришь?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18040
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 11:21
Цитата:
Всем плевать на твоего Трампа
Бесполезный пустобрех
Мелит мелит чушь а выхлопа никакого
Говрит пошутил что войну за день закончит) шутник
Тут у него рейтинг и обвалился
Дошутился
maxsaf:
Да че там непонятного. Трамп сказал, что время на подписание договора о ресурсах вышло. Последний срок был вчера.
Да че там непонятного. Трамп сказал, что время на подписание договора о ресурсах вышло. Последний срок был вчера.
Всем плевать на твоего Трампа
Бесполезный пустобрех
Мелит мелит чушь а выхлопа никакого
Говрит пошутил что войну за день закончит) шутник
Тут у него рейтинг и обвалился
Дошутился
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18040
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 11:23
Цитата:
Помнится Чемберлен Гитлеру тоже всего одну страну сдал чтобы не было второй мировой
А вторая мировая всеровно началась
Так что бесполезны все эти трампы и Чемберлены
И да ты что сейчас путина зачинателем третьей мировой подразумеваешь? Агрессор? Окупант?
maxsaf:
Трамп хочет закончить третью мировую до ее начала путем сдачи всего одной страны. Разумная сделка для всего мира.
Трамп хочет закончить третью мировую до ее начала путем сдачи всего одной страны. Разумная сделка для всего мира.
Помнится Чемберлен Гитлеру тоже всего одну страну сдал чтобы не было второй мировой
А вторая мировая всеровно началась
Так что бесполезны все эти трампы и Чемберлены
И да ты что сейчас путина зачинателем третьей мировой подразумеваешь? Агрессор? Окупант?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 11:48
Цитата:
Только Россия под санкциями уже давно, а у Украины были до сих пор только печеньки и пряники. Кратковременная санкция на на запрет помощи, в том числе разведданными чуть к краху не привела. Так что кнут обоим - а ощущаться будет совсем по-разному.
Kairat stayer:
Всё верно, кнут для обоих сторон
Всё верно, кнут для обоих сторон
Только Россия под санкциями уже давно, а у Украины были до сих пор только печеньки и пряники. Кратковременная санкция на на запрет помощи, в том числе разведданными чуть к краху не привела. Так что кнут обоим - а ощущаться будет совсем по-разному.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 11:53
Цитата:
Очень сомневаюсь.
abaika95:
Всем плевать на твоего Трампа
Всем плевать на твоего Трампа
Очень сомневаюсь.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 11:59
Цитата:
Так, вы позавчера по другому говорили, мол договор не подписан, последний день, всё завтра начнётся, якобы Трамп сольётся и кирдык будет Украине. Я говорил ничего не начнётся и Европа активизируется. Сейчас очередной раз переобулись говорите о кнуте .
maxsaf:
Кратковременная санкция на на запрет помощи, в том числе разведданными чуть к краху не привела. Так что кнут обоим - а ощущаться будет совсем по-разному.
Кратковременная санкция на на запрет помощи, в том числе разведданными чуть к краху не привела. Так что кнут обоим - а ощущаться будет совсем по-разному.
Так, вы позавчера по другому говорили, мол договор не подписан, последний день, всё завтра начнётся, якобы Трамп сольётся и кирдык будет Украине. Я говорил ничего не начнётся и Европа активизируется. Сейчас очередной раз переобулись говорите о кнуте .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 12:04
Цитата:
Где конкретно я говорил что Трамп сольётся? Цитату приведите пожалуйста?
Kairat stayer:
якобы Трамп сольётся и кирдык будет Украине. Я говорил ничего не начнётся и Европа активизируется. Сейчас очередной раз переобулись говорите о кнут
якобы Трамп сольётся и кирдык будет Украине. Я говорил ничего не начнётся и Европа активизируется. Сейчас очередной раз переобулись говорите о кнут
Где конкретно я говорил что Трамп сольётся? Цитату приведите пожалуйста?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 12:06
Цитата:
Цитата:
Напоминает известную сказку о мальчике, который кричал и звал на помощь: Волк! Волк! Wooolf! Woohoolf!
maxsaf:
Так что кнут обоим - а ощущаться будет совсем по-разному.
Так что кнут обоим - а ощущаться будет совсем по-разному.
Цитата:
Kairat stayer:
Сейчас очередной раз переобулись говорите о кнуте .
Сейчас очередной раз переобулись говорите о кнуте .
Напоминает известную сказку о мальчике, который кричал и звал на помощь: Волк! Волк! Wooolf! Woohoolf!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 12:08
Цитата:
Вы оба с Кайратом на пару говорили, что Курск будет обменной монетой, например, для Херсона. Я же говорил ещё месяц или два назад, что там будет мясо, его будут освобождать любой ценой, безо всяких обменов. Скептик тоже как и я говорил что Курск полностью освободят. И кто оказался прав?
Политика - это не гуманитарная, а точная наука, просто в ней слишком много переменных, чтобы что-то просчитать. Но это не невозможно.
[Исправлено: maxsaf, 28.04.2025 - 13:12]
abaika95:
А ты на гум темах не вывозишь
А ты на гум темах не вывозишь
Вы оба с Кайратом на пару говорили, что Курск будет обменной монетой, например, для Херсона. Я же говорил ещё месяц или два назад, что там будет мясо, его будут освобождать любой ценой, безо всяких обменов. Скептик тоже как и я говорил что Курск полностью освободят. И кто оказался прав?
Политика - это не гуманитарная, а точная наука, просто в ней слишком много переменных, чтобы что-то просчитать. Но это не невозможно.
[Исправлено: maxsaf, 28.04.2025 - 13:12]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 12:14
maxsaf: Та пусть тянут сколько влезет. Трамп закрутит все краны, дистанцируется, и другим запретит туда лезть. И все, конец Украины.
Трамп закрутит все краны, дистанцируется, и другим запретит туда лезть... Разбираемся: Краны не закрутил, не дистанцировался (не слился), другим не запретил, Украине была и буде (Украина была и будет) .
Подробнее здесь:
Трамп закрутит все краны, дистанцируется, и другим запретит туда лезть... Разбираемся: Краны не закрутил, не дистанцировался (не слился), другим не запретил, Украине была и буде (Украина была и будет) .
Подробнее здесь:
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 12:23
Цитата:
Вроде 9 месяц идёт, ещё не освободили, там ещё по Белгородской области информация вчера была, подождём.
Подробнее здесь:
maxsaf:
Скептик тоже как и я говорил что Курск полностью освободят. И кто оказался прав?
Скептик тоже как и я говорил что Курск полностью освободят. И кто оказался прав?
Вроде 9 месяц идёт, ещё не освободили, там ещё по Белгородской области информация вчера была, подождём.
Подробнее здесь:
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 12:38
Цитата:
Ну если найдете там к обеду не освобожденный кусок лесопосадок - предложите на Херсон обменять
Kairat stayer:
ещё не освободили
ещё не освободили
Ну если найдете там к обеду не освобожденный кусок лесопосадок - предложите на Херсон обменять
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