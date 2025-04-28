Отправлено: - 10:49

Kairat stayer:

Там в заметке по ссылке не понятно, можно по разному трактовать

[Исправлено: maxsaf, 28.04.2025 - 11:52]

Цитата:Да че там непонятного. Трамп сказал, что время на подписание договора о ресурсах вышло. Последний срок был вчера. Судя по всему, так ничего и не подписали, иначе все новости уже гудели бы об этом. Ну Трамп наверное сообщил, что больше пряников не будет. Теперь только кнут.