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≡ Казахстанцам разрешили использовать пенсионные накопления на лечение детей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51616
Казахстанцам разрешили использовать пенсионные накопления на лечение детей
Отправлено: 28.04.25 - 09:14
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С 27 апреля 2025 года в Казахстане вступят в силу обновленные правила использования единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) на лечение. Об этом сообщили в Отбасы банке.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
752
Re: Казахстанцам разрешили использовать пенсионные накопления на...
Отправлено: 28.04.25 - 09:14
#1
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Какая вам разница куда мы тратим свои деньги?
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