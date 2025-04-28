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≡ «Корень этой проблемы - в человеке». Костанайские волонтеры - о трудностях и надеждах четвертого года программы ОСВВ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51616
«Корень этой проблемы - в человеке». Костанайские волонтеры - о трудностях и надеждах четвертого года программы ОСВВ
Отправлено: 28.04.25 - 09:13
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Государственная программа ОСВВ внедряется в Казахстане с марта 2022 года. Ее цель - гуманное сокращение численности бездомных животных для долгосрочного решения этой проблемы. О том, как программа работает в 2025 году, корреспондент «НГ» поговорил с волонтерами ОО «Надежда плюс kst».
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
278
Re: «Корень этой проблемы - в человеке». Костанайские волонтеры...
Отправлено: 28.04.25 - 09:13
#1
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Надо вернуть отлов и утилизацию бродячих собак. И проблем не будет. А так только возможность содрать денег с государственных средств.
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