Отправлено: - 14:21

Эл-починно:

Ну так сиди себе и учись в розетках разбираться, может пригодится

таноми52:

Ну, на Эла ты, определённо, начал тявкать

таноми52:

Его вопрос закономерен, так как тема относится к психологии

maxsaf:

Та наверное сам в той дурке работает и коллегу отмазывает

Цитата:Мне зачем ? Заказал за копейки вашего брата и дальше сижу в сети Цитата:Ой ну а без твоего мнения никто бы не разобрался кто там тяфкал а кто нетКышь Цитата:Тема относится к юриспруденции о правомерности госпитализацииЕще одна граматейкаТоже электриком работаешь?Цитата:Даже если так и чё дальше?