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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6913
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 11:56
#5776
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Цитата:
Эл-починно:
Как же вы всё же на Трампе промешаны, он ничего, от слова совсем - не решает. Попрыгает, подёргается, успокоится и уйдёт восвояси!


Минуточку, минуточку, как ничего не решает?

Восвояси он уйдёт, под ручку с тётушкой, красавицей - фрау Меланией, когда закончится его срок правления, и то даже не восвояси он пойдёт, а будет с друзьями играть гольф!



[Исправлено: Kairat stayer, 27.04.2025 - 14:52]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18037
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 14:21
#5777
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Цитата:
Эл-починно:
Ну так сиди себе и учись в розетках разбираться, может пригодится

Мне зачем ? Заказал за копейки вашего брата и дальше сижу в сети Цитата:
таноми52:
Ну, на Эла ты, определённо, начал тявкать

Ой ну а без твоего мнения никто бы не разобрался кто там тяфкал а кто нет
Кышь Цитата:
таноми52:
Его вопрос закономерен, так как тема относится к психологии

Тема относится к юриспруденции о правомерности госпитализации
Еще одна граматейка
Тоже электриком работаешь?
Цитата:
maxsaf:
Та наверное сам в той дурке работает и коллегу отмазывает

Даже если так и чё дальше?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18037
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 14:22
#5778
Комментарий удален модератором.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4242
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 15:12
#5779
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Цитата:
abaika95:
Саба совет

Да Саба может просто подсолнух, написать хотел! :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4242
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 15:21
#5780
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Цитата:
abaika95:
Саба совет

И таки да, совет, не давайте советов другим и будет вам счастье. Вы же не у себя вотделении тут находитесь, поэтому скромнее нужно быть! :lol: 8-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7707
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 19:12
#5781
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Ух, ты! Даже мой вопрос из одного слова удалили!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7707
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 19:14
#5782
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Я в общем не имею ничего против! Удаляйте! Но есть нюансы, это был вопрос, не утверждение, следовательно обидеть никого не мог! Да и Абайка вряд ли бы обиделся, посмеялся бы просто и всё!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11750
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 20:06
#5783
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Цитата:
saba:
Ух, ты! Даже мой вопрос из одного слова удалили!

---Умеют же однако :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11750
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 20:08
#5784
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Цитата:
saba:
Ух, ты! Даже мой вопрос из одного слова удалили!

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27449
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 22:26
#5785
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Цитата:
abaika95:
Даже если так и чё дальше?

Соучастником пойдешь - сокрытие преступления, препятствование следствию. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18037
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 00:34
#5786
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Цитата:
maxsaf:
Соучастником пойдешь - сокрытие преступления, препятствование следствию

Ну вот видишь
Как с тобой серьезно что-то обсуждать если ты профан в гуманитарных областях? Психология, юриспруденции, история, социология, политология всё мимо
Нахватался словечек а суждения нет))

Препятствование следствию)) пойду поржу)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27449
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 01:30
#5787
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Цитата:
abaika95:
Ну вот видишь Как с тобой серьезно что-то обсуждать если ты профан в гуманитарных областях?

Как с тобой обсуждать что-то, если весь твой мирок ограничен гуманитарными областями? :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7707
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 07:39
#5788
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Читал много разных комментариев. Как оказывается много трампистов среди казахстанцев! По сильной руке соскучились? Вера в доброго царя никуда не делась?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27449
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 08:55
#5789
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Цитата:
saba:
Читал много разных комментариев. Как оказывается много трампистов среди казахстанцев! По сильной руке соскучились? Вера в доброго царя никуда не делась?

Трамп хочет закончить третью мировую до ее начала путем сдачи всего одной страны. Разумная сделка для всего мира.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27449
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 08:57
#5790
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Сенатор Конгресса США и республиканка Марджори Тейлор Грин описала минувшую встречу американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского двумя словами. Она опубликовала эту фразу в соцсети X, сопроводив ее фотографией встречи двух политиков. «Все кончено», — написала конгрессвумен.

тыц

Интересно, где и в чем Саба просчитался?
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