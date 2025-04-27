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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6913
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 11:56
Цитата:
Минуточку, минуточку, как ничего не решает?
Восвояси он уйдёт, под ручку с тётушкой, красавицей - фрау Меланией, когда закончится его срок правления, и то даже не восвояси он пойдёт, а будет с друзьями играть гольф!
[Исправлено: Kairat stayer, 27.04.2025 - 14:52]
Эл-починно:
Как же вы всё же на Трампе промешаны, он ничего, от слова совсем - не решает. Попрыгает, подёргается, успокоится и уйдёт восвояси!
Как же вы всё же на Трампе промешаны, он ничего, от слова совсем - не решает. Попрыгает, подёргается, успокоится и уйдёт восвояси!
Минуточку, минуточку, как ничего не решает?
Восвояси он уйдёт, под ручку с тётушкой, красавицей - фрау Меланией, когда закончится его срок правления, и то даже не восвояси он пойдёт, а будет с друзьями играть гольф!
[Исправлено: Kairat stayer, 27.04.2025 - 14:52]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18037
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 14:21
Цитата:
Мне зачем ? Заказал за копейки вашего брата и дальше сижу в сети Цитата:
Ой ну а без твоего мнения никто бы не разобрался кто там тяфкал а кто нет
Кышь Цитата:
Тема относится к юриспруденции о правомерности госпитализации
Еще одна граматейка
Тоже электриком работаешь?
Цитата:
Даже если так и чё дальше?
Эл-починно:
Ну так сиди себе и учись в розетках разбираться, может пригодится
Ну так сиди себе и учись в розетках разбираться, может пригодится
Мне зачем ? Заказал за копейки вашего брата и дальше сижу в сети Цитата:
таноми52:
Ну, на Эла ты, определённо, начал тявкать
Ну, на Эла ты, определённо, начал тявкать
Ой ну а без твоего мнения никто бы не разобрался кто там тяфкал а кто нет
Кышь Цитата:
таноми52:
Его вопрос закономерен, так как тема относится к психологии
Его вопрос закономерен, так как тема относится к психологии
Тема относится к юриспруденции о правомерности госпитализации
Еще одна граматейка
Тоже электриком работаешь?
Цитата:
maxsaf:
Та наверное сам в той дурке работает и коллегу отмазывает
Та наверное сам в той дурке работает и коллегу отмазывает
Даже если так и чё дальше?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18037
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 14:22
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 15:12
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 15:21
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 19:12
Ух, ты! Даже мой вопрос из одного слова удалили!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 19:14
Я в общем не имею ничего против! Удаляйте! Но есть нюансы, это был вопрос, не утверждение, следовательно обидеть никого не мог! Да и Абайка вряд ли бы обиделся, посмеялся бы просто и всё!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 20:06
Цитата:
---Умеют же однако
saba:
Ух, ты! Даже мой вопрос из одного слова удалили!
Ух, ты! Даже мой вопрос из одного слова удалили!
---Умеют же однако
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 20:08
Цитата:
saba:
Ух, ты! Даже мой вопрос из одного слова удалили!
Ух, ты! Даже мой вопрос из одного слова удалили!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 22:26
Цитата:
Соучастником пойдешь - сокрытие преступления, препятствование следствию.
abaika95:
Даже если так и чё дальше?
Даже если так и чё дальше?
Соучастником пойдешь - сокрытие преступления, препятствование следствию.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18037
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 00:34
Цитата:
Ну вот видишь
Как с тобой серьезно что-то обсуждать если ты профан в гуманитарных областях? Психология, юриспруденции, история, социология, политология всё мимо
Нахватался словечек а суждения нет))
Препятствование следствию)) пойду поржу)
maxsaf:
Соучастником пойдешь - сокрытие преступления, препятствование следствию
Соучастником пойдешь - сокрытие преступления, препятствование следствию
Ну вот видишь
Как с тобой серьезно что-то обсуждать если ты профан в гуманитарных областях? Психология, юриспруденции, история, социология, политология всё мимо
Нахватался словечек а суждения нет))
Препятствование следствию)) пойду поржу)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 01:30
Цитата:
Как с тобой обсуждать что-то, если весь твой мирок ограничен гуманитарными областями?
abaika95:
Ну вот видишь Как с тобой серьезно что-то обсуждать если ты профан в гуманитарных областях?
Ну вот видишь Как с тобой серьезно что-то обсуждать если ты профан в гуманитарных областях?
Как с тобой обсуждать что-то, если весь твой мирок ограничен гуманитарными областями?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.04.25 - 07:39
Читал много разных комментариев. Как оказывается много трампистов среди казахстанцев! По сильной руке соскучились? Вера в доброго царя никуда не делась?
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