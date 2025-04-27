Отправлено: - 23:56

Говорить о прекращении земного пути всегда невесело. Но мы сейчас не о печальном ритуале похорон, а об утилизации трупов павших сельхозживотных, которая в разрезе хозяйственной деятельности становится набором правил, в том числе финансовых. А за нарушения писаных правил предусмотрены наказания. Например, за нецелевое использование государственных денег. Но не все у нас так просто…