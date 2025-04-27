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≡ Зачем нужен врач на кладбище? Или Почему управление ветеринарии жжет (сжигая 110 млн тенге ежегодно), а Антикор уповает на аудит
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51614
Зачем нужен врач на кладбище? Или Почему управление ветеринарии жжет (сжигая 110 млн тенге ежегодно), а Антикор уповает на аудит
Отправлено: 27.04.25 - 23:56
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Говорить о прекращении земного пути всегда невесело. Но мы сейчас не о печальном ритуале похорон, а об утилизации трупов павших сельхозживотных, которая в разрезе хозяйственной деятельности становится набором правил, в том числе финансовых. А за нарушения писаных правил предусмотрены наказания. Например, за нецелевое использование государственных денег. Но не все у нас так просто…
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2226
Зачем нужен врач на кладбище? Или Почему управление ветеринарии жжет (сжигая 110 млн тенге ежегодно), а Антикор уповает на аудит
Отправлено: 27.04.25 - 23:56
#1
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Цитата:
- Вы можете не поверить, - риторически заявляет Гиньятов, - но у меня нет секретов, и я готов к публичному диалогу с любыми госорганами, даже с любыми недоброжелателями, и возможно, в суде.

Источник:


Двумя руками голосую за предложение Николая ГИНЬЯТОВА

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 28.04.2025 - 00:57]
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