Re: В Костанайской области трактор столкнулся с поездом:...

Отправлено: - 16:29

Это единственый жд переезд в стране а возможно и в мире. Например я не где такой не встречал.

Жд дорога на перекос к автомобильной. Правую сторону не видно. Без разницы в каком направлении стоишь.

А фонарь мог и не гореть.

Если в трактор поезд въехал с правой стороны то я прав, это из плохой видимости. Там уже были аварии.