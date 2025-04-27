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≡ В Костанайской области трактор столкнулся с поездом: водитель погиб
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51613
В Костанайской области трактор столкнулся с поездом: водитель погиб
Отправлено: 27.04.25 - 16:29
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Трактор выехал на переезд перед движущимся поездом, машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Как сообщили в пресс-службе КТЖ, авария произошла 27 апреля в 8:55.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16441
Re: В Костанайской области трактор столкнулся с поездом:...
Отправлено: 27.04.25 - 16:29
#1
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Это единственый жд переезд в стране а возможно и в мире. Например я не где такой не встречал.
Жд дорога на перекос к автомобильной. Правую сторону не видно. Без разницы в каком направлении стоишь.
А фонарь мог и не гореть.
Если в трактор поезд въехал с правой стороны то я прав, это из плохой видимости. Там уже были аварии.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7954
Re: В Костанайской области трактор столкнулся с поездом:...
Отправлено: 27.04.25 - 19:16
#2
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Цитата:
Vit:
Жд дорога на перекос к автомобильной.



Пусть хоть РАКОМ стоит этот перезд: - однозначно ВИНОВАТ тракторист, жаль его и его семью, конечно- поезд не китайский мопед которого не видно и не слышно- остановиться и убедиться в отсутствии ПРИБЛИЖАЮЩЕГО транспорта.
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