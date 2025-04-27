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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Лебедь и щука родной медицины
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51613
Юрий БОНДАРЕНКО: Лебедь и щука родной медицины
Отправлено: 27.04.25 - 19:02
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Человеку после лечения в областной кардиологии потребовалось продлить больничный на какое-то время после выхода из больницы. Детская задачка. Разве что решение ее выпадает на субботу и встречу с дежурным врачом поликлиники.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7954
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Лебедь и щука родной медицины
Отправлено: 27.04.25 - 19:02
#1
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Цтата:///чудеса цифровизации.//

Есть же приложение медицинсое: "Дамумед"- не выходя из дому можете получить бюллетень, по крайней мере заказать его.

Цитата://потянулись бы и Жванецкий, и Задорнов.//

Можно и Кабатову эту тему развить.
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