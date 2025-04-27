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≡ Блюдо сезона - любимый холодник. Чтобы напомнить об этом рецепте, сошлись и Пасха, и апрельская жара
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51611
Блюдо сезона - любимый холодник. Чтобы напомнить об этом рецепте, сошлись и Пасха, и апрельская жара
Отправлено: 27.04.25 - 16:20
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После церковного праздника, когда люди готовят много после воздержания в пост, в холодильнике образовался запас крашеных яиц, а на даче пошел молодой зеленый лук. Остальное докупаем.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16441
Re: Блюдо сезона - любимый холодник. Чтобы напомнить об этом...
Отправлено: 27.04.25 - 16:20
#1
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Холодник можно делать по разному, кому как удобно. Эта таже окрошка но полезней из свеклы. Думаю всем известно о огромной пользе этого овоща.
Три моих любимых супа. Холодник, окрошка и борщ)
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