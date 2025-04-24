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КТЭК убыточна и выживает за счет помощи из бюджета. Сможет ли костанайская теплокомпания снизить процент износа?
КТЭК убыточна и выживает за счет помощи из бюджета. Сможет ли костанайская теплокомпания снизить процент износа?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51609
КТЭК убыточна и выживает за счет помощи из бюджета. Сможет ли костанайская теплокомпания снизить процент износа?
Отправлено: 24.04.25 - 17:51
Директор КТЭК Азамат АУЖАНОВ, отчитываясь об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программе, сообщил, что предприятие по итогам года осталось с долгами в 1,2 млрд тенге. Решать проблему пришлось с помощью акимата.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 265
Re: КТЭК убыточна и выживает за счет помощи из бюджета. Сможет...
Отправлено: 24.04.25 - 17:51
Топили бы до июня- еще долгов больше было бы. Воздух грели через форточки минимум 3 недели.. За такой менеджмент- к ногтю всю управляющую контору, чтобы убытки возмещали из собственных карманов
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7946
Re: КТЭК убыточна и выживает за счет помощи из бюджета. Сможет...
Отправлено: 24.04.25 - 19:38
Цитата:
Тут КТО то часто критикует фермеров: - якобы за незаслуженные субсидии, теперь смотрите: - ВСЯ страна в субсидиях сидит, ВСЕ ноют как им плохо( не отрицаю- в том числе и мои коллеги), даже СФЕРА услуг, которая всегда в ПЛЮСЕ и тем более МОНОПОЛИСТ в этой сфере- НОЕТ как ему плохо и причём плохо именно без ГОСУДАРСТВА.
Им то - кто и что мешает: - у нас в сельском хозяйстве понятно - главное это КЛИМАТ и тем более в нашей ТРЕТЬЕЙ - засушливой пустынно-степной зоне с суглинистой почвой, в зоне рискованного земледелия- получение помощи от государства вполне допускается и даже нужно.
Но, им то: - ни ЖАРА, ни ЗАСУХА, ни ДОЖДЬ, ни СНЕГ - ничто не мешает получать СТАБИЛЬНО прибыль.
Не платят люди- какие проблемы- зимой отрежьте трубы, отключите тепло- и уже на второй минуте прибежат и заплатят и даже пеню с неустойкой, аж бегом- было бы желание у руководства КТЭК.
Если НЕТ этого желания руководства и тем более у руководства города и области, тогда вопрос: - мы в коммунизме живём или в капитализме ???
Михаил:
чтобы убытки возмещали из собственных карманов
чтобы убытки возмещали из собственных карманов
Тут КТО то часто критикует фермеров: - якобы за незаслуженные субсидии, теперь смотрите: - ВСЯ страна в субсидиях сидит, ВСЕ ноют как им плохо( не отрицаю- в том числе и мои коллеги), даже СФЕРА услуг, которая всегда в ПЛЮСЕ и тем более МОНОПОЛИСТ в этой сфере- НОЕТ как ему плохо и причём плохо именно без ГОСУДАРСТВА.
Им то - кто и что мешает: - у нас в сельском хозяйстве понятно - главное это КЛИМАТ и тем более в нашей ТРЕТЬЕЙ - засушливой пустынно-степной зоне с суглинистой почвой, в зоне рискованного земледелия- получение помощи от государства вполне допускается и даже нужно.
Но, им то: - ни ЖАРА, ни ЗАСУХА, ни ДОЖДЬ, ни СНЕГ - ничто не мешает получать СТАБИЛЬНО прибыль.
Не платят люди- какие проблемы- зимой отрежьте трубы, отключите тепло- и уже на второй минуте прибежат и заплатят и даже пеню с неустойкой, аж бегом- было бы желание у руководства КТЭК.
Если НЕТ этого желания руководства и тем более у руководства города и области, тогда вопрос: - мы в коммунизме живём или в капитализме ???
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 459
КТЭК убыточна и выживает за счет помощи из бюджета. Сможет ли костанайская теплокомпания снизить процент износа?
Отправлено: 24.04.25 - 21:40
Когда уже за неэффективное управление у нас начнут реально снимать с работы? Смотреть не возможно же
[Исправлено: ОГПУ, 24.04.2025 - 22:42]
[Исправлено: ОГПУ, 24.04.2025 - 22:42]
КТЭК убыточна и выживает за счет помощи из бюджета. Сможет ли костанайская теплокомпания снизить процент износа?
Отправлено: 25.04.25 - 00:08
Цитата:
Если в многоквартирном доме отрежут ,то не прибегут,сверху, сбоку, снизу, тёплые стены от соседей,достаточно пару современных, экономичных обогревателей и можно легко и комфортно зимовать.
Помните был такой ветеран МВД Тихановский,который очень долго судился с КТЭК и в конце концов отрезал отопление,так вот он топился обыкновенными ветродуями.
ACROS:
Не платят люди- какие проблемы- зимой отрежьте трубы, отключите тепло- и уже на второй минуте прибежат и заплатят и даже пеню с неустойкой
Не платят люди- какие проблемы- зимой отрежьте трубы, отключите тепло- и уже на второй минуте прибежат и заплатят и даже пеню с неустойкой
Если в многоквартирном доме отрежут ,то не прибегут,сверху, сбоку, снизу, тёплые стены от соседей,достаточно пару современных, экономичных обогревателей и можно легко и комфортно зимовать.
Помните был такой ветеран МВД Тихановский,который очень долго судился с КТЭК и в конце концов отрезал отопление,так вот он топился обыкновенными ветродуями.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7704
КТЭК убыточна и выживает за счет помощи из бюджета. Сможет ли костанайская теплокомпания снизить процент износа?
Отправлено: 25.04.25 - 02:04
Я покупал квартиру в Джетыгаре для последующей перепродажи, правда ничего не вышло, специально чтобы я не разбогател кризис 2008 года случился. Так вот я отрезал все батареи и по акту с тепло компанией не платил за тепло. Но в квартире совсем холодно не было, потому что трубы по стояку отрезать невозможно! Соседи пострадают.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7946
Re: КТЭК убыточна и выживает за счет помощи из бюджета. Сможет...
Отправлено: 25.04.25 - 07:07
Цитата:
Цитата:
Сейчас уже делают подвод индивидуально к каждой квартире- значит технически это можно решить и в ОСИ разве не СОЛИДАРНАЯ ответственность: - за долги одного ОТВЕЧАЮТ все жильцы, разве не так ? Пусть Председатели ОСИ и Совет дома, и Совет подьезда тоже решают эти вопросы - это же ОБЩИЕ вопросы жильцов дома. Конечно - это не очень хорошо- когда из-за одного страдают все, но как то надо выбивать ДВА ярда долгов и что бы компания из-за этих должников не была УБЫТОЧНОЙ, а существовала и притом стабильно и зарплаты росли у сотрудников и на развитие деньги были.
Ну и компания - сама то же должна активней работать в юридическом плане - рычагов много - просто надо работать: суд, долги, выселение, на торги и так далее.
Добринцофф:
Если в многоквартирном доме отрежут
Если в многоквартирном доме отрежут
Цитата:
saba:
Соседи пострадают.
Соседи пострадают.
Сейчас уже делают подвод индивидуально к каждой квартире- значит технически это можно решить и в ОСИ разве не СОЛИДАРНАЯ ответственность: - за долги одного ОТВЕЧАЮТ все жильцы, разве не так ? Пусть Председатели ОСИ и Совет дома, и Совет подьезда тоже решают эти вопросы - это же ОБЩИЕ вопросы жильцов дома. Конечно - это не очень хорошо- когда из-за одного страдают все, но как то надо выбивать ДВА ярда долгов и что бы компания из-за этих должников не была УБЫТОЧНОЙ, а существовала и притом стабильно и зарплаты росли у сотрудников и на развитие деньги были.
Ну и компания - сама то же должна активней работать в юридическом плане - рычагов много - просто надо работать: суд, долги, выселение, на торги и так далее.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7534
Re: КТЭК убыточна и выживает за счет помощи из бюджета. Сможет...
Отправлено: 25.04.25 - 07:18
В многоквартирном доме что есть батареи или их отрезали,все равно заставят платить, я сам лично видел несколько решений суда,где прямым текстом указано,мол грелись от теплых стен соседей где было тепло. поэтому эти попытки экономить или считать монополиста идиотом,ничтожны
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 750
Re: КТЭК убыточна и выживает за счет помощи из бюджета. Сможет...
Отправлено: 25.04.25 - 10:05
а не проще послать к чертям этот КТЭК. с таким неэффективным управлением. скинуться на отдельный котел всем жильцам и платить за свет.
КТЭК убыточна и выживает за счет помощи из бюджета. Сможет ли костанайская теплокомпания снизить процент износа?
Отправлено: 25.04.25 - 10:26
Цитата:
Я в зтб в скворечнике квартиру сдаю,там есть свой газовый котёл,но как то посреди зимы люди съехали а,новых квартирантов не было,я её месяц в феврале вообще не отапливал ,так температура ниже +15 +17 не падала.
saba:
Так вот я отрезал все батареи и по акту с тепло компанией не платил за тепло. Но в квартире совсем холодно не было,
Так вот я отрезал все батареи и по акту с тепло компанией не платил за тепло. Но в квартире совсем холодно не было,
Я в зтб в скворечнике квартиру сдаю,там есть свой газовый котёл,но как то посреди зимы люди съехали а,новых квартирантов не было,я её месяц в феврале вообще не отапливал ,так температура ниже +15 +17 не падала.
КТЭК убыточна и выживает за счет помощи из бюджета. Сможет ли костанайская теплокомпания снизить процент износа?
Отправлено: 25.04.25 - 10:29
Цитата:
Причем здесь свет?Если отдельный котёл то это должен быть газ,но в существующих скворечниках уже ничего не изменишь,такие котельные надо проектировать заранее.
директор пляжа:
а не проще послать к чертям этот КТЭК. с таким неэффективным управлением. скинуться на отдельный котел всем жильцам и платить за свет.
а не проще послать к чертям этот КТЭК. с таким неэффективным управлением. скинуться на отдельный котел всем жильцам и платить за свет.
Причем здесь свет?Если отдельный котёл то это должен быть газ,но в существующих скворечниках уже ничего не изменишь,такие котельные надо проектировать заранее.
КТЭК убыточна и выживает за счет помощи из бюджета. Сможет ли костанайская теплокомпания снизить процент износа?
Отправлено: 25.04.25 - 10:32
Цитата:
КТЭК никогда не отпустит из своих лап потенциального плательщика,будет судиться до последнего но просто так вы не уйдёте,потому что как только возникнет прецедент,пол города захочет отключиться,те же самые продуктовые магазины на первых этажах сбегут первые,а в таком случае КТЭК просто придёт конец.
ACROS:
Сейчас уже делают подвод индивидуально к каждой квартире- значит технически это можно решить
Сейчас уже делают подвод индивидуально к каждой квартире- значит технически это можно решить
КТЭК никогда не отпустит из своих лап потенциального плательщика,будет судиться до последнего но просто так вы не уйдёте,потому что как только возникнет прецедент,пол города захочет отключиться,те же самые продуктовые магазины на первых этажах сбегут первые,а в таком случае КТЭК просто придёт конец.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 2025
Re: КТЭК убыточна и выживает за счет помощи из бюджета. Сможет...
Отправлено: 27.04.25 - 13:39
Цитата:
Для этого нужно все законы привести к одному знаменателю. Не платят значит услуги надо прекращать, а другой закон говорит зимой нельзя. Бардак.
ACROS:
Для этого нужно все законы привести к одному знаменателю. Не платят значит услуги надо прекращать, а другой закон говорит зимой нельзя. Бардак.
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