Эл-починно: же на Трампе промешаны, он ничего, от слова
Не дано бедолаге 25+ лет править вот и суетится! Другое дело избранные, которые правят с чувством, с толком ,с расстановкой! Назарбаев,Путин, Лукашенко, Рахмон, Ким Ир Сен, Фидель Кастро, ну и конечно незабываемый Леонид Ильич!
За других не знаю: - но, лично мне он нравиться, по крайней мере он внёс некое оживление по сравнению со спящим и вечно путающим чего то и кого то Байденом.
Кстати - он же лидер вашего СВОБОДНОГО мира, он вам должен импонировать в первую очередь- это мы живём в жёстко централизированном мире с жёсткой суперпрезидентской властью, почти в диктатуре .
Цитата:
Эл-починно: Завгородний, знакома фамилия?
Завгородний Сергей Иванович - бывший главный инженер зерносовхоза "Дружба", супруга его Надя, Надежда по батюшке забыл- была Председатель совхозрабкопа. Знаю- мой коллега. Где они сейчас ???
Директором в "Дружбе" был- Пауль Василь Василич- крепкий хозяйственник, если бы не уехал по настоянию своей жены в ФРГ, он сам сильно не горел желанием уехать, то оставался бы директором до сих пор и совхоз не развалили бы. Вообще я заметил: - где во времена лихолетья 90-х остались СОВЕТСКИЕ, красные, директора - то те совхозы как правило - ВЫЖИЛИ и сейчас довольно крепко стоят на ногах, а где пришли новые управленцы, то там в основном - развалины и разруха.
Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра и отличного настроения!
Цитата:
ACROS: Кстати - он же лидер вашего СВОБОДНОГО мира, он вам должен импонировать в первую очередь- это мы живём в жёстко централизированном мире с жёсткой суперпрезидентской властью, почти в диктатуре .
Так, вчера один из зарубежных подданных ожидал, что Лидер свободного, цивилизованного и демократического мира сдуется и всё якобы начнётся, в частности Украине будет конец. Получается старушка Европа просыпается и Лидер прозревает потихоньку, скорее всего, за нос его водить долго никто не сможет .
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