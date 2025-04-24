НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51609
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 24.04.25 - 14:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане никто не вправе указывать гражданам, на каком языке им говорить - ни в быту, ни публично. Любые попытки посеять рознь на этой теме будут пресекаться и наказываться по закону, подчеркнул он на сессии Ассамблеи народа Казахстана
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7946
Re: Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке...
Отправлено: 26.04.25 - 20:01
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Я тут немного растерялся,


Как бы вам обьяснить: - это некий образ, для вас, которого вы ( Вы, Макс, и прочие) избрали или назначили что бы НАЙТИ виновного или сажем быть СУБЬЕКТИВНЫМ фактором, например скажем в вашем отьезде за рубеж- это не обязательно может быть Абайка, может этим быть и Куат или Шаханов или ещё кто то.

И как правило: - они же не ПЕРВЫМИ начинают: - они дают вам отпор, и заметьте только после того как вы каким то образом и как то задеваете нашу страну, наш образ жизни, наши обычаи и прочее.

Когда пишу ВЫ - это не только вы лично- это собирательно про тех кто уехал и уехав поливает, иногда хоть изредка но поливает, плохим словом ВСЁ что было у него на РОДИНЕ.

Родина у вас, у Макса одна- Казахстан, а то место где вы проживаете в данное время, это: - удобный диван, вкусная еда, благоустроенный быт, порядок во всём- и ВСЁ, не более того.

Цитата:
Эл-починно:
Я никого лично не содержу,


Очевидно он имел ввиду: удерживаемые с вас налоги частично идут на помощь украинцам которых вы почему то не любите и не хотели бы им помогать- вот такая дилемма у вас.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4238
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 26.04.25 - 20:08
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
И как правило: - они же не ПЕРВЫМИ начинают: - они дают вам отпор, и заметьте только после того как вы каким то образом и как то задеваете нашу страну, наш образ жизни, наши обычаи и прочее.

Я был бы рад, что бы оно так и было, в жизни, но это всё пока только на форуме. 8-) Цитата:
ACROS:
Очевидно он имел ввиду:

То что он имел в виду, ни вас , ни меня не интересует. Казахстан точно так же содержит других. за счёт налогоплательщиков
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4238
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 26.04.25 - 20:10
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПС - я же никому не предъявляю о содержании кого либо. Дешёвый и безосновательный ответ.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27444
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 26.04.25 - 20:11
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
И как правило: - они же не ПЕРВЫМИ начинают: - они дают вам отпор,

Первым начал Абулхаир. До него вообще никак не пересекались :lol:

Цитата:
ACROS:
вы каким то образом и как то задеваете нашу страну

В смысле вашу? Она так то и наша была, по факту рождения. ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27444
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 26.04.25 - 20:13
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
иногда хоть изредка но поливает, плохим словом ВСЁ что было у него на РОДИНЕ.

Вы это тоже делаете достаточно часто и жёстко, чаще некоторых поуехавших.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4238
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 26.04.25 - 20:14
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
удобный диван, вкусная еда, благоустроенный быт, порядок во всём- и ВСЁ, не более того.

Хотел бы, что бы, так и было. оно так и было. Но могу говорить только за себя. Моя Родина сегодня как не печально - Германия. Казахстан. я просто люблю душой, да и то как страну в составе СССР.
ПС - потому что там вырос, лучшие годы прожил, но рад, что сегодня я не там. Да и родители мои уже здесь лежат.

[Исправлено: Эл-починно, 26.04.2025 - 21:17]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7704
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 27.04.25 - 10:39
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой её ей, опоздал!!! И не подискутировал на тему языков! Какой пассаж! Нет мне оправдания!
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 108, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 108
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS