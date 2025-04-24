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Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51609
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 24.04.25 - 14:55
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане никто не вправе указывать гражданам, на каком языке им говорить - ни в быту, ни публично. Любые попытки посеять рознь на этой теме будут пресекаться и наказываться по закону, подчеркнул он на сессии Ассамблеи народа Казахстана
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7946
Re: Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке...
Отправлено: 26.04.25 - 20:01
Цитата:
Как бы вам обьяснить: - это некий образ, для вас, которого вы ( Вы, Макс, и прочие) избрали или назначили что бы НАЙТИ виновного или сажем быть СУБЬЕКТИВНЫМ фактором, например скажем в вашем отьезде за рубеж- это не обязательно может быть Абайка, может этим быть и Куат или Шаханов или ещё кто то.
И как правило: - они же не ПЕРВЫМИ начинают: - они дают вам отпор, и заметьте только после того как вы каким то образом и как то задеваете нашу страну, наш образ жизни, наши обычаи и прочее.
Когда пишу ВЫ - это не только вы лично- это собирательно про тех кто уехал и уехав поливает, иногда хоть изредка но поливает, плохим словом ВСЁ что было у него на РОДИНЕ.
Родина у вас, у Макса одна- Казахстан, а то место где вы проживаете в данное время, это: - удобный диван, вкусная еда, благоустроенный быт, порядок во всём- и ВСЁ, не более того.
Цитата:
Очевидно он имел ввиду: удерживаемые с вас налоги частично идут на помощь украинцам которых вы почему то не любите и не хотели бы им помогать- вот такая дилемма у вас.
Эл-починно:
Я тут немного растерялся,
Я тут немного растерялся,
Как бы вам обьяснить: - это некий образ, для вас, которого вы ( Вы, Макс, и прочие) избрали или назначили что бы НАЙТИ виновного или сажем быть СУБЬЕКТИВНЫМ фактором, например скажем в вашем отьезде за рубеж- это не обязательно может быть Абайка, может этим быть и Куат или Шаханов или ещё кто то.
И как правило: - они же не ПЕРВЫМИ начинают: - они дают вам отпор, и заметьте только после того как вы каким то образом и как то задеваете нашу страну, наш образ жизни, наши обычаи и прочее.
Когда пишу ВЫ - это не только вы лично- это собирательно про тех кто уехал и уехав поливает, иногда хоть изредка но поливает, плохим словом ВСЁ что было у него на РОДИНЕ.
Родина у вас, у Макса одна- Казахстан, а то место где вы проживаете в данное время, это: - удобный диван, вкусная еда, благоустроенный быт, порядок во всём- и ВСЁ, не более того.
Цитата:
Эл-починно:
Я никого лично не содержу,
Я никого лично не содержу,
Очевидно он имел ввиду: удерживаемые с вас налоги частично идут на помощь украинцам которых вы почему то не любите и не хотели бы им помогать- вот такая дилемма у вас.
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 26.04.25 - 20:08
Цитата:
Я был бы рад, что бы оно так и было, в жизни, но это всё пока только на форуме. Цитата:
То что он имел в виду, ни вас , ни меня не интересует. Казахстан точно так же содержит других. за счёт налогоплательщиков
ACROS:
И как правило: - они же не ПЕРВЫМИ начинают: - они дают вам отпор, и заметьте только после того как вы каким то образом и как то задеваете нашу страну, наш образ жизни, наши обычаи и прочее.
И как правило: - они же не ПЕРВЫМИ начинают: - они дают вам отпор, и заметьте только после того как вы каким то образом и как то задеваете нашу страну, наш образ жизни, наши обычаи и прочее.
Я был бы рад, что бы оно так и было, в жизни, но это всё пока только на форуме. Цитата:
ACROS:
Очевидно он имел ввиду:
Очевидно он имел ввиду:
То что он имел в виду, ни вас , ни меня не интересует. Казахстан точно так же содержит других. за счёт налогоплательщиков
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 26.04.25 - 20:10
ПС - я же никому не предъявляю о содержании кого либо. Дешёвый и безосновательный ответ.
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 26.04.25 - 20:11
Цитата:
Первым начал Абулхаир. До него вообще никак не пересекались
Цитата:
В смысле вашу? Она так то и наша была, по факту рождения.
ACROS:
И как правило: - они же не ПЕРВЫМИ начинают: - они дают вам отпор,
И как правило: - они же не ПЕРВЫМИ начинают: - они дают вам отпор,
Первым начал Абулхаир. До него вообще никак не пересекались
Цитата:
ACROS:
вы каким то образом и как то задеваете нашу страну
вы каким то образом и как то задеваете нашу страну
В смысле вашу? Она так то и наша была, по факту рождения.
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 26.04.25 - 20:13
Цитата:
Вы это тоже делаете достаточно часто и жёстко, чаще некоторых поуехавших.
ACROS:
иногда хоть изредка но поливает, плохим словом ВСЁ что было у него на РОДИНЕ.
иногда хоть изредка но поливает, плохим словом ВСЁ что было у него на РОДИНЕ.
Вы это тоже делаете достаточно часто и жёстко, чаще некоторых поуехавших.
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 26.04.25 - 20:14
Цитата:
Хотел бы, что бы, так и было. оно так и было. Но могу говорить только за себя. Моя Родина сегодня как не печально - Германия. Казахстан. я просто люблю душой, да и то как страну в составе СССР.
ПС - потому что там вырос, лучшие годы прожил, но рад, что сегодня я не там. Да и родители мои уже здесь лежат.
[Исправлено: Эл-починно, 26.04.2025 - 21:17]
ACROS:
удобный диван, вкусная еда, благоустроенный быт, порядок во всём- и ВСЁ, не более того.
удобный диван, вкусная еда, благоустроенный быт, порядок во всём- и ВСЁ, не более того.
Хотел бы, что бы, так и было. оно так и было. Но могу говорить только за себя. Моя Родина сегодня как не печально - Германия. Казахстан. я просто люблю душой, да и то как страну в составе СССР.
ПС - потому что там вырос, лучшие годы прожил, но рад, что сегодня я не там. Да и родители мои уже здесь лежат.
[Исправлено: Эл-починно, 26.04.2025 - 21:17]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7704
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 27.04.25 - 10:39
Ой её ей, опоздал!!! И не подискутировал на тему языков! Какой пассаж! Нет мне оправдания!
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