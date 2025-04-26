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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 20:15
Цитата:
Мы не можем знать наверняка, насколько сговорчивой окажется Деревня.
ACROS:
Очевидно точно такой же сценарии ждёт и вашу Деревню.
Очевидно точно такой же сценарии ждёт и вашу Деревню.
Мы не можем знать наверняка, насколько сговорчивой окажется Деревня.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 20:23
Цитата:
Как же вы всё же на Трампе промешаны, он ничего, от слова совсем - не решает. Попрыгает, подёргается, успокоится и уйдёт восвояси!
ACROS:
Очевидно точно такой же сценарии ждёт и вашу Деревню.
Очевидно точно такой же сценарии ждёт и вашу Деревню.
Как же вы всё же на Трампе промешаны, он ничего, от слова совсем - не решает. Попрыгает, подёргается, успокоится и уйдёт восвояси!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 20:40
Цитата:
Хотел спросить, Завгородний, знакома фамилия? Сергей Иванович, коллега по работе и друг по жизни.
Отца в прошлом году похоронил, 84 года было.
ACROS:
Хотел спросить, Завгородний, знакома фамилия? Сергей Иванович, коллега по работе и друг по жизни.
Отца в прошлом году похоронил, 84 года было.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 06:34
Цитата:
Вы же со своей компанией, как лебеди, белые и прекрасные, только вот жить рядом с вами никто не хочет, заклюете!Вот уже и Абайку тявкать заставили, что дальше будет думать боюсь!!! Один сплошной тыц!
maxsaf:
Где
Где
Вы же со своей компанией, как лебеди, белые и прекрасные, только вот жить рядом с вами никто не хочет, заклюете!Вот уже и Абайку тявкать заставили, что дальше будет думать боюсь!!! Один сплошной тыц!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 06:41
Цитата:
Не дано бедолаге 25+ лет править вот и суетится! Другое дело избранные, которые правят с чувством, с толком ,с расстановкой!
Назарбаев,Путин, Лукашенко, Рахмон, Ким Ир Сен, Фидель Кастро, ну и конечно незабываемый Леонид Ильич!
Эл-починно:
же на Трампе промешаны, он ничего, от слова
же на Трампе промешаны, он ничего, от слова
Не дано бедолаге 25+ лет править вот и суетится! Другое дело избранные, которые правят с чувством, с толком ,с расстановкой!
Назарбаев,Путин, Лукашенко, Рахмон, Ким Ир Сен, Фидель Кастро, ну и конечно незабываемый Леонид Ильич!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 07:14
Цитата:
За других не знаю: - но, лично мне он нравиться, по крайней мере он внёс некое оживление по сравнению со спящим и вечно путающим чего то и кого то Байденом.
Кстати - он же лидер вашего СВОБОДНОГО мира, он вам должен импонировать в первую очередь- это мы живём в жёстко централизированном мире с жёсткой суперпрезидентской властью, почти в диктатуре .
Цитата:
Завгородний Сергей Иванович - бывший главный инженер зерносовхоза "Дружба", супруга его Надя, Надежда по батюшке забыл- была Председатель совхозрабкопа. Знаю- мой коллега. Где они сейчас ???
Директором в "Дружбе" был- Пауль Василь Василич- крепкий хозяйственник, если бы не уехал по настоянию своей жены в ФРГ, он сам сильно не горел желанием уехать, то оставался бы директором до сих пор и совхоз не развалили бы.
Вообще я заметил: - где во времена лихолетья 90-х остались СОВЕТСКИЕ, красные, директора - то те совхозы как правило - ВЫЖИЛИ и сейчас довольно крепко стоят на ногах, а где пришли новые управленцы, то там в основном - развалины и разруха.
Эл-починно:
вы всё же на Трампе промешаны,
вы всё же на Трампе промешаны,
За других не знаю: - но, лично мне он нравиться, по крайней мере он внёс некое оживление по сравнению со спящим и вечно путающим чего то и кого то Байденом.
Кстати - он же лидер вашего СВОБОДНОГО мира, он вам должен импонировать в первую очередь- это мы живём в жёстко централизированном мире с жёсткой суперпрезидентской властью, почти в диктатуре .
Цитата:
Эл-починно:
Завгородний, знакома фамилия?
Завгородний, знакома фамилия?
Завгородний Сергей Иванович - бывший главный инженер зерносовхоза "Дружба", супруга его Надя, Надежда по батюшке забыл- была Председатель совхозрабкопа. Знаю- мой коллега. Где они сейчас ???
Директором в "Дружбе" был- Пауль Василь Василич- крепкий хозяйственник, если бы не уехал по настоянию своей жены в ФРГ, он сам сильно не горел желанием уехать, то оставался бы директором до сих пор и совхоз не развалили бы.
Вообще я заметил: - где во времена лихолетья 90-х остались СОВЕТСКИЕ, красные, директора - то те совхозы как правило - ВЫЖИЛИ и сейчас довольно крепко стоят на ногах, а где пришли новые управленцы, то там в основном - развалины и разруха.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 07:19
Цитата:
Царство небесное.
Эл-починно:
Отца в прошлом году похоронил, 84 года было.
Отца в прошлом году похоронил, 84 года было.
Царство небесное.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 07:23
Цитата:
Что вы можете противопоставить Великому соседу, пардон: - Великой Америке( таким её видит Дональд) ?
Не сегодня, завтра- вы сломаетесть, волна патриотизма угаснет под железнымы и жесткими ветрами Уолл-стрита.
maxsaf:
насколько сговорчивой окажется Деревня.
насколько сговорчивой окажется Деревня.
Что вы можете противопоставить Великому соседу, пардон: - Великой Америке( таким её видит Дональд) ?
Не сегодня, завтра- вы сломаетесть, волна патриотизма угаснет под железнымы и жесткими ветрами Уолл-стрита.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 07:46
Цитата:
Цитата:
Пардон, вроде его звали Валерии Иванович- что то стал путать, раньше вроде правалами паматью не страдал.
Уточню у коллег.
Эл-починно:
Завгородний, знакома фамилия? Сергей Иванович,
Завгородний, знакома фамилия? Сергей Иванович,
Цитата:
ACROS:
бывший главный инженер зерносовхоза "Дружба"
бывший главный инженер зерносовхоза "Дружба"
Пардон, вроде его звали Валерии Иванович- что то стал путать, раньше вроде правалами паматью не страдал.
Уточню у коллег.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 08:48
Цитата:
Это не мы его заставили, а начальство. Работа у него такая
saba:
Вот уже и Абайку тявкать заставили,
Вот уже и Абайку тявкать заставили,
Это не мы его заставили, а начальство. Работа у него такая
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 10:28
Цитата:
Да Бог с Вами!
Кто его заставит?
Он это изначально с удовольствием делает, в любой адрес и по любому поводу...
"Психолог" же
saba:
Вот уже и Абайку тявкать заставили,
Вот уже и Абайку тявкать заставили,
Да Бог с Вами!
Кто его заставит?
Он это изначально с удовольствием делает, в любой адрес и по любому поводу...
"Психолог" же
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 10:30
Цитата:
Психолух?
таноми52:
Психолог
Психолог
Психолух?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 10:32
Цитата:
Ох наверное всё таки вы! Честный человек глаза за чёрными очками не прячет! У меня вот хамелеоны, когда надо сами темнеют!
maxsaf:
Это не мы его заставили, а начальство. Работа у него такая
Это не мы его заставили, а начальство. Работа у него такая
Ох наверное всё таки вы! Честный человек глаза за чёрными очками не прячет! У меня вот хамелеоны, когда надо сами темнеют!
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