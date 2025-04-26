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≡ Не решается, а усугубляется - Проблема дефицита энергомощностей в Костанае «набрала критическую массу»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51609
Не решается, а усугубляется - Проблема дефицита энергомощностей в Костанае «набрала критическую массу»
Отправлено: 26.04.25 - 13:07
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Последние несколько лет в областном центре все сложнее было получить технические условия на подключение новых объектов к энергоснабжению. В конце концов выдачу их вообще приостановили.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1391
Re: Не решается, а усугубляется - Проблема дефицита...
Отправлено: 26.04.25 - 13:07
#1
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А подстанция Батыс-220 разве не решает проблему? Ее для этого и строили, почему опять дефицит?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7946
Не решается, а усугубляется - Проблема дефицита энергомощностей в Костанае «набрала критическую массу»
Отправлено: 26.04.25 - 13:19
#2
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Цитата:
Дантист:
, почему опять дефицит



Взятка- это двигатель производства.

Занесли бы конверты - и вся проблемма решилась бы.

Южане рулят электроэнергией в Костанае, так же как китайцы- закупом зерна.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
459
Не решается, а усугубляется - Проблема дефицита энергомощностей в Костанае «набрала критическую массу»
Отправлено: 26.04.25 - 13:21
#3
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А че акимы не в состоянии решить этот вопрос? Нельзя даже назвать проблемой, и как долго "город будет искать пятна для подстанций" уму не почтижимо, 30 лет Только продавать и бездействовать

[Исправлено: ОГПУ, 27.04.2025 - 07:30]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7704
Re: Не решается, а усугубляется - Проблема дефицита...
Отправлено: 27.04.25 - 06:50
#4
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Цитата:
ACROS:
Занесли бы конверты - и вся проблемма решилась бы.

Поверьте, если бы так просто всё решалось, уже давно занесли бы! Увы коррупция не всесильна! Или Вы всерьёз думаете, что все хозяева строительных компаний такие принципиальные!!! Или энергетики отказались бы хлеб с маслом икоркой присыпать!!!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7946
Re: Не решается, а усугубляется - Проблема дефицита...
Отправлено: 27.04.25 - 07:32
#5
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Цитата:
saba:
просто всё решалось,


Где то же недавно писалось что дефицита элктроэнергии - НЕТ.

Мы ещё обсуждали это тут на форуме- на основе стат.данных или отчёта какого то гос.управления.

Наверное - монополисты от электроэнергии ИСКУССТВЕННО создали её, по аналогии с действиями КТЭК по неуходу клиентов от них.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7946
Re: Не решается, а усугубляется - Проблема дефицита...
Отправлено: 27.04.25 - 07:38
#6
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Цитата:
saba:
если бы так просто всё решалось



Поверьте мне: - в жизни ВСЁ просто решается, даже работать Президентом страны - то же ПРОСТО, а тем более РАСПРЕДЕЛЯТЬ электроэнергию: - не Боги горшки обжигают- всё зависит от ВЛАДЕНИЯ информацией.

Вы, я, 111, Абайка, Макс, Почино и другие- не хуже и не глупее сидящих там наверху- может были даже ЛУЧШЕ:- просто мы родились не в том месте и не в то время и у нас были разные возможности.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7704
Не решается, а усугубляется - Проблема дефицита энергомощностей в Костанае «набрала критическую массу»
Отправлено: 27.04.25 - 07:50
#7
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Цитата:
ACROS:
дефицита элктроэнергии -

Дефицита электроэнергии действительно пока нет! Есть дефицит мощностей для подачи электроэнергии, это немного разные вещи!Цитата:
ACROS:
всё зависит от ВЛАДЕНИЯ информац

Тут увы я с Вами не согласен! Информации полно, важно как ею воспользоваться! То о чём я тут талдычу уже сколько времени, нет профессионализма и компетентности!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7704
Не решается, а усугубляется - Проблема дефицита энергомощностей в Костанае «набрала критическую массу»
Отправлено: 27.04.25 - 08:00
#8
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Аналитики, как воздуха не хватает нашим чиновникам! Есть допустим информация по строительству и есть информация по энергетике! Управление по строительству знает сколько будет построено домов, причем по госпрограмме и по частникам! Вверх уходит информация раздельно, потом министерство спускает информацию управлению энергетики только по госпрограмме, потому что это его обязанность, информация по частникам только принята к сведению. Управление энергетики считает, что для госпрограмме мощностей достаточно и сидит на попе ровно! А строительство подстанций это не делается по щелчку пальцев! Вот и возникает дефицит!
Чтобы этого не было надо управлению строительства связаться с управлением энергетики! Потом управлению энергетики нужно обосновать для чего за счёт бюджета будут строиться избыточные по мнению министерства мощности ( помним ,что вниз спускалась статистика только по госпрограмме). А старую истину, что инициатива наказуема никто не отменял! Вот и возникает дефицит!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7704
Не решается, а усугубляется - Проблема дефицита энергомощностей в Костанае «набрала критическую массу»
Отправлено: 27.04.25 - 08:05
#9
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А так как в министерстве сидят в основном чиновники ни дня не работавшие в основном производстве и эксплуатации, то что либо доказать очень тяжело, либо надо разговаривать с ними на одном чиновничьем языке, что нелегко даётся энергетику-профессионалу, то отсюда и результат!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7704
Не решается, а усугубляется - Проблема дефицита энергомощностей в Костанае «набрала критическую массу»
Отправлено: 27.04.25 - 08:09
#10
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Тут ещё играют роль пресловутые дотации. Если отдать строительство мощностей для электроэнергетики частникам, то возникнет вопрос себестоимости, потому что частники все издержки по строительству включат в стоимость, а государство нет! А при нашей стоимости кВт/ч строительство ни одной подстанции ни одному инвестору не окупится!

[Исправлено: saba, 27.04.2025 - 09:10]
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