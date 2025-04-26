Не решается, а усугубляется - Проблема дефицита энергомощностей в Костанае «набрала критическую массу»

Отправлено: - 08:00

Аналитики, как воздуха не хватает нашим чиновникам! Есть допустим информация по строительству и есть информация по энергетике! Управление по строительству знает сколько будет построено домов, причем по госпрограмме и по частникам! Вверх уходит информация раздельно, потом министерство спускает информацию управлению энергетики только по госпрограмме, потому что это его обязанность, информация по частникам только принята к сведению. Управление энергетики считает, что для госпрограмме мощностей достаточно и сидит на попе ровно! А строительство подстанций это не делается по щелчку пальцев! Вот и возникает дефицит!

Чтобы этого не было надо управлению строительства связаться с управлением энергетики! Потом управлению энергетики нужно обосновать для чего за счёт бюджета будут строиться избыточные по мнению министерства мощности ( помним ,что вниз спускалась статистика только по госпрограмме). А старую истину, что инициатива наказуема никто не отменял! Вот и возникает дефицит!