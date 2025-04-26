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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27443
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 20:15
#5761
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Цитата:
ACROS:
Очевидно точно такой же сценарии ждёт и вашу Деревню.

Мы не можем знать наверняка, насколько сговорчивой окажется Деревня.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4238
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 20:23
#5762
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Цитата:
ACROS:
Очевидно точно такой же сценарии ждёт и вашу Деревню.

Как же вы всё же на Трампе промешаны, он ничего, от слова совсем - не решает. Попрыгает, подёргается, успокоится и уйдёт восвояси! :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4238
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 20:40
#5763
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Цитата:
ACROS:

Хотел спросить, Завгородний, знакома фамилия? Сергей Иванович, коллега по работе и друг по жизни.
Отца в прошлом году похоронил, 84 года было.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27443
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 22:10
#5764
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Цитата:
«Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов», — сказал он.


тыц
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7698
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 06:34
#5765
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Цитата:
maxsaf:
Где

Вы же со своей компанией, как лебеди, белые и прекрасные, только вот жить рядом с вами никто не хочет, заклюете!Вот уже и Абайку тявкать заставили, что дальше будет думать боюсь!!! Один сплошной тыц!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7698
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 06:41
#5766
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Цитата:
Эл-починно:
же на Трампе промешаны, он ничего, от слова

Не дано бедолаге 25+ лет править вот и суетится! Другое дело избранные, которые правят с чувством, с толком ,с расстановкой!
Назарбаев,Путин, Лукашенко, Рахмон, Ким Ир Сен, Фидель Кастро, ну и конечно незабываемый Леонид Ильич!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7946
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 07:14
#5767
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Цитата:
Эл-починно:
вы всё же на Трампе промешаны,


За других не знаю: - но, лично мне он нравиться, по крайней мере он внёс некое оживление по сравнению со спящим и вечно путающим чего то и кого то Байденом.

Кстати - он же лидер вашего СВОБОДНОГО мира, он вам должен импонировать в первую очередь- это мы живём в жёстко централизированном мире с жёсткой суперпрезидентской властью, почти в диктатуре .

Цитата:
Эл-починно:
Завгородний, знакома фамилия?



Завгородний Сергей Иванович - бывший главный инженер зерносовхоза "Дружба", супруга его Надя, Надежда по батюшке забыл- была Председатель совхозрабкопа. Знаю- мой коллега. Где они сейчас ???

Директором в "Дружбе" был- Пауль Василь Василич- крепкий хозяйственник, если бы не уехал по настоянию своей жены в ФРГ, он сам сильно не горел желанием уехать, то оставался бы директором до сих пор и совхоз не развалили бы.
Вообще я заметил: - где во времена лихолетья 90-х остались СОВЕТСКИЕ, красные, директора - то те совхозы как правило - ВЫЖИЛИ и сейчас довольно крепко стоят на ногах, а где пришли новые управленцы, то там в основном - развалины и разруха.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7946
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 07:19
#5768
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Цитата:
Эл-починно:
Отца в прошлом году похоронил, 84 года было.



Царство небесное.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7946
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 07:23
#5769
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Цитата:
maxsaf:
насколько сговорчивой окажется Деревня.



Что вы можете противопоставить Великому соседу, пардон: - Великой Америке( таким её видит Дональд) ?

Не сегодня, завтра- вы сломаетесть, волна патриотизма угаснет под железнымы и жесткими ветрами Уолл-стрита.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7946
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.04.25 - 07:46
#5770
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Цитата:
Эл-починно:
Завгородний, знакома фамилия? Сергей Иванович,

Цитата:
ACROS:
бывший главный инженер зерносовхоза "Дружба"



Пардон, вроде его звали Валерии Иванович- что то стал путать, раньше вроде правалами паматью не страдал.
Уточню у коллег.
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