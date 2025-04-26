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saba:

если бы так просто всё решалось

Цитата:Поверьте мне: - в жизни ВСЁ просто решается, даже работать Президентом страны - то же ПРОСТО, а тем более РАСПРЕДЕЛЯТЬ электроэнергию: - не Боги горшки обжигают- всё зависит от ВЛАДЕНИЯ информацией.Вы, я, 111, Абайка, Макс, Почино и другие- не хуже и не глупее сидящих там наверху- может были даже ЛУЧШЕ:- просто мы родились не в том месте и не в то время и у нас были разные возможности.