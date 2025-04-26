Отправлено: - 07:14

Эл-починно:

вы всё же на Трампе промешаны,

Эл-починно:

Завгородний, знакома фамилия?

Цитата:За других не знаю: - но, лично мне он нравиться, по крайней мере он внёс некое оживление по сравнению со спящим и вечно путающим чего то и кого то Байденом.Кстати - он же лидер вашего СВОБОДНОГО мира, он вам должен импонировать в первую очередь- это мы живём в жёстко централизированном мире с жёсткой суперпрезидентской властью, почти в диктатуре .Цитата:Завгородний Сергей Иванович - бывший главный инженер зерносовхоза "Дружба", супруга его Надя, Надежда по батюшке забыл- была Председатель совхозрабкопа. Знаю- мой коллега. Где они сейчас ???Директором в "Дружбе" был- Пауль Василь Василич- крепкий хозяйственник, если бы не уехал по настоянию своей жены в ФРГ, он сам сильно не горел желанием уехать, то оставался бы директором до сих пор и совхоз не развалили бы.Вообще я заметил: - где во времена лихолетья 90-х остались СОВЕТСКИЕ, красные, директора - то те совхозы как правило - ВЫЖИЛИ и сейчас довольно крепко стоят на ногах, а где пришли новые управленцы, то там в основном - развалины и разруха.