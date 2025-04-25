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Александр ОЛЕЙНИК: Il fine giustifica i mezzi
Александр ОЛЕЙНИК: Il fine giustifica i mezzi
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 51609
Александр ОЛЕЙНИК: Il fine giustifica i mezzi
Отправлено: 25.04.25 - 19:21
Вот уже две недели, как подрядчики развили бурную деятельность на перекрестке улиц Горняков и Мира в Рудном. Порой, конечно, это выглядит имитацией деятельности, но все же какие-то дела тут делаются. А так как я работаю рядом и повидал на этом перекрестке много, даже самого президента, то у меня есть возможность понаблюдать и за этими подрядчиками.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
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- 07.08.19
- Сообщений:
- 427
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Il fine giustifica i mezzi
Отправлено: 25.04.25 - 19:21
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1929
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Il fine giustifica i mezzi
Отправлено: 25.04.25 - 20:11
.....слов нет .....УЖАС....деньги не могут найти для огорождения ям ?
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Il fine giustifica i mezzi
Отправлено: 25.04.25 - 20:33
Полный вариант фразы, автором которой является основатель ордена иезуитов Игнатий де Лойола: «Если цель — спасение души, то цель оправдывает средства».
Александр ОЛЕЙНИК: Il fine giustifica i mezzi
Отправлено: 25.04.25 - 20:36
Цитата:
Давно вас это стало удивлять?
У нас же всё всегда делается по принципу "и так сойдёт", а проблемы решаются по мере их поступления.
Вот упадёт кто-нибудь в яму, покалечится, тогда и выход начнём искать... Из ситуации. А пока она - непредсказуема.
[Исправлено: Skeptic, 25.04.2025 - 21:37]
родом из Шанхая2022:
Давно вас это стало удивлять?
У нас же всё всегда делается по принципу "и так сойдёт", а проблемы решаются по мере их поступления.
Вот упадёт кто-нибудь в яму, покалечится, тогда и выход начнём искать... Из ситуации. А пока она - непредсказуема.
[Исправлено: Skeptic, 25.04.2025 - 21:37]
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Il fine giustifica i mezzi
Отправлено: 25.04.25 - 21:19
Мне кажется было бы более эффективно отказаться от услуги центрального тэц и поставить на каждом районе мини-котельни, например в областном центре новые микрорайоны так и сделали. Зато нет этих огромных труб как на улице Топоркова.
Александр ОЛЕЙНИК: Il fine giustifica i mezzi
Отправлено: 25.04.25 - 22:07
Цитата:
Это так не работает. Тут надо либо точные расчеты проводить, либо брать два одинаковых по размеру города, с центральным отоплением и с мини-тэц, и сравнивать суммарные затраты, включая установку, ремонт, обслуживание, зарплаты и т.д.
сайлау курманов:
Мне кажется было бы более эффективно
Мне кажется было бы более эффективно
Это так не работает. Тут надо либо точные расчеты проводить, либо брать два одинаковых по размеру города, с центральным отоплением и с мини-тэц, и сравнивать суммарные затраты, включая установку, ремонт, обслуживание, зарплаты и т.д.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1929
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Il fine giustifica i mezzi
Отправлено: 25.04.25 - 23:22
Цитата:
.....они уже есть и вот статья НГ Отопление от частной котельной в новом микрорайоне Костаная подорожало с 1 декабря. В чём необходимость? Диас СУЛЕЙМЕН 3 декабря 2024....частник ещё похлеще будет....
сайлау курманов:
Мне кажется было бы более эффективно отказаться от услуги центрального тэц и поставить на каждом районе мини-котельни,
Мне кажется было бы более эффективно отказаться от услуги центрального тэц и поставить на каждом районе мини-котельни,
.....они уже есть и вот статья НГ Отопление от частной котельной в новом микрорайоне Костаная подорожало с 1 декабря. В чём необходимость? Диас СУЛЕЙМЕН 3 декабря 2024....частник ещё похлеще будет....
Александр ОЛЕЙНИК: Il fine giustifica i mezzi
Отправлено: 26.04.25 - 20:48
Я не буду свои размышления разбавлять цифрами,ибо все познается в сравнении. Например, моя подруга за свою четырехкомнатную квартиру с центральный отоплкнием ежемесячно платить по 15 тыс , за сезон около ста тыс, однако за такие же метры с газовый отоплением я оплачиваю на половину меньше. Теплая и ранняя весна позволили сэкономить. При этом у меня горячая вода когда я захочу
Александр ОЛЕЙНИК: Il fine giustifica i mezzi
Отправлено: 26.04.25 - 21:35
Цитата:
Сколько вы потратили денег на свою систему отопления, и сколько потратила подруга? А то вы прям как автолюбитель, который хвастается перед велосипедистом, что гоняет быстрее и дождь не капает, забыв о цене машины и велика, типа измышления важнее цифр...
[Исправлено: maxsaf, 26.04.2025 - 22:38]
сайлау курманов:
Сколько вы потратили денег на свою систему отопления, и сколько потратила подруга? А то вы прям как автолюбитель, который хвастается перед велосипедистом, что гоняет быстрее и дождь не капает, забыв о цене машины и велика, типа измышления важнее цифр...
[Исправлено: maxsaf, 26.04.2025 - 22:38]
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