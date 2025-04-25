Отправлено: - 23:22

сайлау курманов:

Мне кажется было бы более эффективно отказаться от услуги центрального тэц и поставить на каждом районе мини-котельни,

Цитата:.....они уже есть и вот статья НГ Отопление от частной котельной в новом микрорайоне Костаная подорожало с 1 декабря. В чём необходимость? Диас СУЛЕЙМЕН 3 декабря 2024....частник ещё похлеще будет....