Отправлено: - 13:41

ACROS: Понятно- что вы НИЧЕГО не знаете, а туману напустили: - как Анка в бане.

[Исправлено: Эл-починно, 26.04.2025 - 15:12]

Цитата:Главное, что не как вы Танька в бане!После пояснения редакции, поймёте.ПС- хотя они уже задолбались наверное это каждый раз объяснять. Но если клиент требует, то он получит своё объяснение - надеюсь.