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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 13:07
Цитата:
Конечно разбирались, пока Абайка не пришёл и не начал тявкать!
abaika95: А мы тявкались? Я думал в деле разбираемся
Конечно разбирались, пока Абайка не пришёл и не начал тявкать!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 13:41
Цитата:
Главное, что не как вы Танька в бане!
После пояснения редакции, поймёте.
ПС- хотя они уже задолбались наверное это каждый раз объяснять. Но если клиент требует, то он получит своё объяснение - надеюсь.
[Исправлено: Эл-починно, 26.04.2025 - 15:12]
ACROS: Понятно- что вы НИЧЕГО не знаете, а туману напустили: - как Анка в бане.
Главное, что не как вы Танька в бане!
После пояснения редакции, поймёте.
ПС- хотя они уже задолбались наверное это каждый раз объяснять. Но если клиент требует, то он получит своё объяснение - надеюсь.
[Исправлено: Эл-починно, 26.04.2025 - 15:12]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18033
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 14:42
Цитата:
Ну жди покраснения раз так
Эл-починно:
Конечно разбирались, пока Абайка не пришёл и не начал тявкать!
Конечно разбирались, пока Абайка не пришёл и не начал тявкать!
Ну жди покраснения раз так
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 14:47
Цитата:
Это обещание?
abaika95:
Ну жди покраснения раз так
Ну жди покраснения раз так
Это обещание?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 14:51
Цитата:
Нервишки сдают? ?
ПС - вам может тоже всё же к специалисту обратиться, что бы так не нервничать.
Цитата:
К стати, я тоже не кусаюсь.
[Исправлено: Эл-починно, 26.04.2025 - 16:02]
abaika95:
Ну жди покраснения раз так
Ну жди покраснения раз так
Нервишки сдают? ?
ПС - вам может тоже всё же к специалисту обратиться, что бы так не нервничать.
Цитата:
EvilWizard: P.S.: Диас, я не кусаюсь, и на людей не кидаюсь: Георгий и Игорь, да и, наверняка, Галина тоже - подтвердят
К стати, я тоже не кусаюсь.
[Исправлено: Эл-починно, 26.04.2025 - 16:02]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18033
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 16:11
Цитата:
Это факт
Нарушаешь правила- краснеешь
Не умеешь вести диалог сиди розетки чини прямое твое дело
Эл-починно:
Это обещание?
Это обещание?
Это факт
Нарушаешь правила- краснеешь
Не умеешь вести диалог сиди розетки чини прямое твое дело
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 16:36
Цитата:
Ну так сиди себе и учись в розетках разбираться, может пригодится.
Может и диалог вести научишься...
[Исправлено: Эл-починно, 26.04.2025 - 17:37]
abaika95:
Нарушаешь правила- краснеешь Не умеешь вести диалог сиди розетки чини прямое твое дело
Нарушаешь правила- краснеешь Не умеешь вести диалог сиди розетки чини прямое твое дело
Ну так сиди себе и учись в розетках разбираться, может пригодится.
Может и диалог вести научишься...
[Исправлено: Эл-починно, 26.04.2025 - 17:37]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 16:48
Цитата:
abaika95:
Ну жди покраснения раз так
Ну жди покраснения раз так
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 17:02
Понаберут тут, а мне потом с ними работать!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4260
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 19:11
Цитата:abaika95: А мы тявкались? Я думал в деле разбираемся
Ну, на Эла ты, определённо, начал тявкать!
Не понравился его вопрос: ты точно психолог? (ты тут утверждал, что психолог)
Его вопрос закономерен, так как тема относится к психологии
А вот к чему относятся твои вопросы в этой теме: ты точно электрик? Ты точно немец?
А ещё что-то про логику мямлил...
РС: хотя, твои утверждения о том, что ты психолог, может быть таким же верным, как то, что ты немец!
(старожилы форума помнят!)
Ну, на Эла ты, определённо, начал тявкать!
Не понравился его вопрос: ты точно психолог? (ты тут утверждал, что психолог)
Его вопрос закономерен, так как тема относится к психологии
А вот к чему относятся твои вопросы в этой теме: ты точно электрик? Ты точно немец?
А ещё что-то про логику мямлил...
РС: хотя, твои утверждения о том, что ты психолог, может быть таким же верным, как то, что ты немец!
(старожилы форума помнят!)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 19:15
Цитата:
Та наверное сам в той дурке работает и коллегу отмазывает
таноми52:
хотя, твои утверждения о том, что ты психолог
хотя, твои утверждения о том, что ты психолог
Та наверное сам в той дурке работает и коллегу отмазывает
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 19:49
Где главный форумный провокатор, великий и древний ПРЕЗидент форума? Опять от Путина в бане прячется, или закрыли за разжигание?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 19:53
Цитата:
Не, батареи режет , переделывает, чтоб не наказали и соседи не злились! :lol
[Исправлено: Эл-починно, 26.04.2025 - 20:54]
maxsaf:
Где главный форумный провокатор, великий и древний ПРЕЗидент форума? Опять от Путина в бане прячется, или закрыли за разжигание?
Где главный форумный провокатор, великий и древний ПРЕЗидент форума? Опять от Путина в бане прячется, или закрыли за разжигание?
Не, батареи режет , переделывает, чтоб не наказали и соседи не злились! :lol
[Исправлено: Эл-починно, 26.04.2025 - 20:54]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 19:58
Цитата:
Так может он не успел, и теперь лечится?
Эл-починно:
и соседи не злились! :lol
и соседи не злились! :lol
Так может он не успел, и теперь лечится?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7940
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 20:11
Цитата:
Очевидно точно такой же сценарии ждёт и вашу Деревню.
maxsaf:
Трамп закрутит все краны, дистанцируется, и другим запретит туда лезть. И все, конец Украины.
Трамп закрутит все краны, дистанцируется, и другим запретит туда лезть. И все, конец Украины.
Очевидно точно такой же сценарии ждёт и вашу Деревню.
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