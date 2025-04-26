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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4238
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 13:07
#5746
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Цитата:
abaika95: А мы тявкались? Я думал в деле разбираемся

Конечно разбирались, пока Абайка не пришёл и не начал тявкать! :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4238
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 13:41
#5747
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Цитата:
ACROS: Понятно- что вы НИЧЕГО не знаете, а туману напустили: - как Анка в бане.

Главное, что не как вы Танька в бане! :lol:
После пояснения редакции, поймёте. :lol: 8-)

ПС- хотя они уже задолбались наверное это каждый раз объяснять. Но если клиент требует, то он получит своё объяснение - надеюсь.

[Исправлено: Эл-починно, 26.04.2025 - 15:12]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18033
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 14:42
#5748
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Цитата:
Эл-починно:
Конечно разбирались, пока Абайка не пришёл и не начал тявкать!

Ну жди покраснения раз так
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4238
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 14:47
#5749
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Цитата:
abaika95:
Ну жди покраснения раз так

Это обещание? :lol: 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4238
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 14:51
#5750
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Цитата:
abaika95:
Ну жди покраснения раз так

Нервишки сдают? :lol:?

ПС - вам может тоже всё же к специалисту обратиться, что бы так не нервничать.
Цитата:
EvilWizard: P.S.: Диас, я не кусаюсь, и на людей не кидаюсь: Георгий и Игорь, да и, наверняка, Галина тоже - подтвердят

К стати, я тоже не кусаюсь. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 26.04.2025 - 16:02]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18033
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 16:11
#5751
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Цитата:
Эл-починно:
Это обещание?

Это факт
Нарушаешь правила- краснеешь
Не умеешь вести диалог сиди розетки чини прямое твое дело
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4238
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 16:36
#5752
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Цитата:
abaika95:
Нарушаешь правила- краснеешь Не умеешь вести диалог сиди розетки чини прямое твое дело

Ну так сиди себе и учись в розетках разбираться, может пригодится. :lol:
Может и диалог вести научишься... :-(

[Исправлено: Эл-починно, 26.04.2025 - 17:37]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4238
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 16:48
#5753
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Цитата:
abaika95:
Ну жди покраснения раз так


:lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4238
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 17:02
#5754
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Понаберут тут, а мне потом с ними работать!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4260
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 19:11
#5755
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Цитата:abaika95: А мы тявкались? Я думал в деле разбираемся

Ну, на Эла ты, определённо, начал тявкать!
Не понравился его вопрос: ты точно психолог? (ты тут утверждал, что психолог)
Его вопрос закономерен, так как тема относится к психологии
А вот к чему относятся твои вопросы в этой теме: ты точно электрик? Ты точно немец?
А ещё что-то про логику мямлил...

РС: хотя, твои утверждения о том, что ты психолог, может быть таким же верным, как то, что ты немец!
(старожилы форума помнят!)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27441
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 19:15
#5756
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Цитата:
таноми52:
хотя, твои утверждения о том, что ты психолог

Та наверное сам в той дурке работает и коллегу отмазывает :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27441
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 19:49
#5757
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Где главный форумный провокатор, великий и древний ПРЕЗидент форума? Опять от Путина в бане прячется, или закрыли за разжигание? :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4238
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 19:53
#5758
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Цитата:
maxsaf:
Где главный форумный провокатор, великий и древний ПРЕЗидент форума? Опять от Путина в бане прячется, или закрыли за разжигание?

Не, батареи режет , переделывает, чтоб не наказали и соседи не злились! :lol

[Исправлено: Эл-починно, 26.04.2025 - 20:54]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27441
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 19:58
#5759
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Цитата:
Эл-починно:
и соседи не злились! :lol

Так может он не успел, и теперь лечится? :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7940
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.04.25 - 20:11
#5760
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Цитата:
maxsaf:
Трамп закрутит все краны, дистанцируется, и другим запретит туда лезть. И все, конец Украины.


Очевидно точно такой же сценарии ждёт и вашу Деревню.
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