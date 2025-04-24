Отправлено: - 20:01

Эл-починно:

Я тут немного растерялся,

Эл-починно:

Я никого лично не содержу,

Цитата:Как бы вам обьяснить: - это некий образ, для вас, которого вы ( Вы, Макс, и прочие) избрали или назначили что бы НАЙТИ виновного или сажем быть СУБЬЕКТИВНЫМ фактором, например скажем в вашем отьезде за рубеж- это не обязательно может быть Абайка, может этим быть и Куат или Шаханов или ещё кто то.И как правило: - они же не ПЕРВЫМИ начинают: - они дают вам отпор, и заметьте только после того как вы каким то образом и как то задеваете нашу страну, наш образ жизни, наши обычаи и прочее.Когда пишу ВЫ - это не только вы лично- это собирательно про тех кто уехал и уехав поливает, иногда хоть изредка но поливает, плохим словом ВСЁ что было у него на РОДИНЕ.Родина у вас, у Макса одна- Казахстан, а то место где вы проживаете в данное время, это: - удобный диван, вкусная еда, благоустроенный быт, порядок во всём- и ВСЁ, не более того.Цитата:Очевидно он имел ввиду: удерживаемые с вас налоги частично идут на помощь украинцам которых вы почему то не любите и не хотели бы им помогать- вот такая дилемма у вас.