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"Убийства можно было избежать" - Действия сотрудников психбольницы поставил под сомнение правозащитник в Костанае. Что они ответили?
"Убийства можно было избежать" - Действия сотрудников психбольницы поставил под сомнение правозащитник в Костанае. Что они ответили?
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Я робот(Пользователи)
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- 51609
"Убийства можно было избежать" - Действия сотрудников психбольницы поставил под сомнение правозащитник в Костанае. Что они ответили?
Отправлено: 24.04.25 - 19:37
"НГ" направила запрос руководителю управления здравоохранения Данияру Джандаеву о правомерности действий сотрудников центра психического здоровья, которые не изолировали будущего убийцу после попытки суицида. Джандаев переадресовал запрос в сам центр.
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Re: "Убийства можно было избежать" - Действия...
Отправлено: 26.04.25 - 13:18
Цитата:
Ну если речь идёт о привлечении кого-либо к ответственности, то нужно для этого соответствующее обращение. Ранее органы уголовного преследования расследовали уголовное дело в отношении Степанова об убийстве Нургалиева. Этим о ограничивались следственные действия - объёмом обвинения непосредственно Степанова.
Цитата:
Сами как думаете? Зачем перенаправлять в Следственное управление ДП вопрос о том, что кто-то там кому-то не предоставил ответ и сослался на врачебную тайну? Это не компетенция органов уголовного преследования - в таком разбираться. Так что ждём оценку действиям непосредственно психиатров со стороны следственных органов, и прокуратуры.
Цитата:
Ну так тайна же вся улетучилась в ходе открытого судебного процесса над Степановым об убийстве Нургалиева, где всё и было озвучено. И да, у меня лично возникли вопросы сразу к статье в "НГ" от 7 апреля, где было сообщено, что врач-психиатр в суде заявила, часто законодательство не позволило им положить тогда Степанова. Именно в этом вопросе разбираюсь - действительно ли законодательство? Если так, имеется намерение этот вопрос обсудить с профильным Министерством в рамках соответствующей административной процедуры! Поэтому на этот вопрос обратил внимание и редакции "НГ", и прокуратуры тоже - чтоб разобралась и дала ответ (а она поручила это Следственному управлению).
А врачебная тайна защищает пациента о факте обращения в больницу, о диагнозе, о лечении. Это тайна, распространяется на пациента, а не на врачей, оказавших помощь или не оказавших её. Они врачебной тайной пациента никак не защищены.
abaika95:
У прокуратуры не было вопросов до вашего обращения На суде или во время следствия прокуратура не видела противоречий в действиях психушки?
У прокуратуры не было вопросов до вашего обращения На суде или во время следствия прокуратура не видела противоречий в действиях психушки?
Ну если речь идёт о привлечении кого-либо к ответственности, то нужно для этого соответствующее обращение. Ранее органы уголовного преследования расследовали уголовное дело в отношении Степанова об убийстве Нургалиева. Этим о ограничивались следственные действия - объёмом обвинения непосредственно Степанова.
Цитата:
abaika95:
Прокуратура в вине психушки разбирается или в деле того что они ответ не представили о своих действиях?
Прокуратура в вине психушки разбирается или в деле того что они ответ не представили о своих действиях?
Сами как думаете? Зачем перенаправлять в Следственное управление ДП вопрос о том, что кто-то там кому-то не предоставил ответ и сослался на врачебную тайну? Это не компетенция органов уголовного преследования - в таком разбираться. Так что ждём оценку действиям непосредственно психиатров со стороны следственных органов, и прокуратуры.
Цитата:
abaika95:
И да как это тайны никакой нет? А куда она делась?
И да как это тайны никакой нет? А куда она делась?
Ну так тайна же вся улетучилась в ходе открытого судебного процесса над Степановым об убийстве Нургалиева, где всё и было озвучено. И да, у меня лично возникли вопросы сразу к статье в "НГ" от 7 апреля, где было сообщено, что врач-психиатр в суде заявила, часто законодательство не позволило им положить тогда Степанова. Именно в этом вопросе разбираюсь - действительно ли законодательство? Если так, имеется намерение этот вопрос обсудить с профильным Министерством в рамках соответствующей административной процедуры! Поэтому на этот вопрос обратил внимание и редакции "НГ", и прокуратуры тоже - чтоб разобралась и дала ответ (а она поручила это Следственному управлению).
А врачебная тайна защищает пациента о факте обращения в больницу, о диагнозе, о лечении. Это тайна, распространяется на пациента, а не на врачей, оказавших помощь или не оказавших её. Они врачебной тайной пациента никак не защищены.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18033
"Убийства можно было избежать" - Действия сотрудников психбольницы поставил под сомнение правозащитник в Костанае. Что они ответили?
Отправлено: 26.04.25 - 14:32
Цитата:
Нет
Прокуратура сама может возбудиться или поручить органам следствия провести расследование по факту обнаружения преступления
На моменте ведения уголовного дела по убиийству у прокуратуры возникли вопросы к психушке?
EvilWizard:
Ну если речь идёт о привлечении кого-либо к ответственности, то нужно для этого соответствующее обращение
Ну если речь идёт о привлечении кого-либо к ответственности, то нужно для этого соответствующее обращение
Нет
Прокуратура сама может возбудиться или поручить органам следствия провести расследование по факту обнаружения преступления
На моменте ведения уголовного дела по убиийству у прокуратуры возникли вопросы к психушке?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18033
"Убийства можно было избежать" - Действия сотрудников психбольницы поставил под сомнение правозащитник в Костанае. Что они ответили?
Отправлено: 26.04.25 - 14:38
Цитата:
Ну обращение было именно по фактам отказа в данных? Или по факту оценки действиям психушки? Цитата:
Значит не всё
Врачебная тайна сохраняется независимо от тяжести преступления пациента
Тайну эту выдают только по требованию суда,прокуратуры
А вы кто?
Основанием для обращение в прокуратуру области послужил факт отказа Управления здравоохранения акимата области и Центра психического здоровья (письменные) самостоятельно объективно разобраться в ситуации и предоставить полный мотивированный ответ о результатах разбора случая, без ссылок на врачебную тайну и прочее, так как тут тайны уже никакой нет, а сам случай представляет публичный общественный интерес.Цитата:
Поступившее обращение было направлено на рассмотрение в группу аналитики и в Управление по защите общественных интересов прокуратуры области, откуда 22 апреля решением первого заместителя прокурора области Бекбосынова Б.А. материалы были перенаправлены на рассмотрение начальнику Следственного управления Департамента полиции Костанайской области полковнику полиции Арыстанову Н.Г.
Поступившее обращение было направлено на рассмотрение в группу аналитики и в Управление по защите общественных интересов прокуратуры области, откуда 22 апреля решением первого заместителя прокурора области Бекбосынова Б.А. материалы были перенаправлены на рассмотрение начальнику Следственного управления Департамента полиции Костанайской области полковнику полиции Арыстанову Н.Г.
EvilWizard:
Сами как думаете? Зачем перенаправлять в Следственное управление ДП вопрос о том, что кто-то там кому-то не предоставил ответ и сослался на врачебную тайну? Это не компетенция органов уголовного преследования - в таком разбираться
Сами как думаете? Зачем перенаправлять в Следственное управление ДП вопрос о том, что кто-то там кому-то не предоставил ответ и сослался на врачебную тайну? Это не компетенция органов уголовного преследования - в таком разбираться
Ну обращение было именно по фактам отказа в данных? Или по факту оценки действиям психушки? Цитата:
EvilWizard:
Ну так тайна же вся улетучилась в ходе открытого судебного процесса над Степановым об убийстве Нургалиева, где всё и было озвучено
Ну так тайна же вся улетучилась в ходе открытого судебного процесса над Степановым об убийстве Нургалиева, где всё и было озвучено
Значит не всё
Врачебная тайна сохраняется независимо от тяжести преступления пациента
Тайну эту выдают только по требованию суда,прокуратуры
А вы кто?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4228
"Убийства можно было избежать" - Действия сотрудников психбольницы поставил под сомнение правозащитник в Костанае. Что они ответили?
Отправлено: 26.04.25 - 14:43
Цитата:
Мяу или Гав. Вы никто.
ПС - даже розетку починить не в состоянии, кто вы?
[Исправлено: Эл-починно, 26.04.2025 - 15:44]
abaika95:
А вы кто?
А вы кто?
Мяу или Гав. Вы никто.
ПС - даже розетку починить не в состоянии, кто вы?
[Исправлено: Эл-починно, 26.04.2025 - 15:44]
"Убийства можно было избежать" - Действия сотрудников психбольницы поставил под сомнение правозащитник в Костанае. Что они ответили?
Отправлено: 26.04.25 - 15:10
Цитата:
Без понятия даже. Не в курсе вообще, кто именно расследовал то уголовное дело и какая прокуратура осуществляла надзор. Возможно, городская. Ну и вопросы могут быть совершенно разной плоскости, не обязательно же только в уголовной. Да и у одной прокуратуры может не быть вопросов, а у вышестоящей вполне могут появиться, и вышестоящая может вполне не согласиться с позицией нижестоящей (только на этой недели два таких факта у нас было, что областная прокуратура не согласилась и отменила решения как прокуратуры города Костаная, так и прокуратуры Костанайского района).
Цитата:
Обращение было в целом об оценке ситуации не в части самого убийства, которое рассматривает суд, а в части правовой оценки как позиции врачей-психиатров (озвученной в суде, что им законодательство не позволяло госпитализировать принудительно), так и в части всех их действий (бездействия) - требовалось ли комиссионное освидетельствование и так далее и тому подобное.
Сам факт отказа в предоставлении информации со ссылкой на врачебную тайну не оспаривался (тем более, в органы прокуратуры), так как сам Центр психического здоровья затем согласился с тем, что тайны тут уже никакой нет, и ответ по существу предоставил (изложив их позицию).
abaika95:
На моменте ведения уголовного дела по убийству у прокуратуры возникли вопросы к психушке?
На моменте ведения уголовного дела по убийству у прокуратуры возникли вопросы к психушке?
Без понятия даже. Не в курсе вообще, кто именно расследовал то уголовное дело и какая прокуратура осуществляла надзор. Возможно, городская. Ну и вопросы могут быть совершенно разной плоскости, не обязательно же только в уголовной. Да и у одной прокуратуры может не быть вопросов, а у вышестоящей вполне могут появиться, и вышестоящая может вполне не согласиться с позицией нижестоящей (только на этой недели два таких факта у нас было, что областная прокуратура не согласилась и отменила решения как прокуратуры города Костаная, так и прокуратуры Костанайского района).
Цитата:
abaika95:
Ну обращение было именно по фактам отказа в данных? Или по факту оценки действиям психушки?
Ну обращение было именно по фактам отказа в данных? Или по факту оценки действиям психушки?
Обращение было в целом об оценке ситуации не в части самого убийства, которое рассматривает суд, а в части правовой оценки как позиции врачей-психиатров (озвученной в суде, что им законодательство не позволяло госпитализировать принудительно), так и в части всех их действий (бездействия) - требовалось ли комиссионное освидетельствование и так далее и тому подобное.
Сам факт отказа в предоставлении информации со ссылкой на врачебную тайну не оспаривался (тем более, в органы прокуратуры), так как сам Центр психического здоровья затем согласился с тем, что тайны тут уже никакой нет, и ответ по существу предоставил (изложив их позицию).
"Убийства можно было избежать" - Действия сотрудников психбольницы поставил под сомнение правозащитник в Костанае. Что они ответили?
Отправлено: 26.04.25 - 15:13
Цитата:
Никто. И звать никак. Но этот никто в любом случае в итоге получит всю информацию, которая необходима, чтобы изучить ситуацию, которая заинтересовала. Увы, но практика показывает именно это
abaika95:
А вы кто?
А вы кто?
Никто. И звать никак. Но этот никто в любом случае в итоге получит всю информацию, которая необходима, чтобы изучить ситуацию, которая заинтересовала. Увы, но практика показывает именно это
Re: "Убийства можно было избежать" - Действия...
Отправлено: 26.04.25 - 15:23
Если бы кое-кто 24 апреля обратился по вопросу актуализации информации по разбору этой всей ситуации, я бы это всё ещё тогда предоставил, чтобы тут сейчас кое с кем не спорить понапрасну.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18033
"Убийства можно было избежать" - Действия сотрудников психбольницы поставил под сомнение правозащитник в Костанае. Что они ответили?
Отправлено: 26.04.25 - 16:10
Цитата:
Ну это твой да уровень общения?
Гавкать и мяукать
Гавкай дальше
Цитата:
Ну и что это за подход к делу?
Наехать на психушку не изучив нормально само дело по существу
Кто там какие порезы оставил и кто Степанова повез в психушку в итоге
Цитата:
Так вы без понятия же
Кто осуществлял надзор
Цитата:
Нет
Ответят что никаких проблем не выявлено
Это не та информация которая вам нужна же? А другую вам не дадут
Цитата:
Не понимаю к чему тут журналистов упрекать если публикация ваша и нужна только вам
Если получили доп инфу 23 надо было сразу и написать журналисту)
Цитата:
Понапрасну? Вроде как общественный вопрос обсуждаем поднятый вами или вы уже убеждены что врачи виноваты и спорить на эту тему нельзя?
Кое с кем это с кем?
Эл-починно:
Мяу или Гав. Вы никто.
Мяу или Гав. Вы никто.
Ну это твой да уровень общения?
Гавкать и мяукать
Гавкай дальше
Цитата:
EvilWizard:
Без понятия даже. Не в курсе вообще, кто именно расследовал то уголовное дело и какая прокуратура осуществляла надзор. Возможно, городская
Без понятия даже. Не в курсе вообще, кто именно расследовал то уголовное дело и какая прокуратура осуществляла надзор. Возможно, городская
Ну и что это за подход к делу?
Наехать на психушку не изучив нормально само дело по существу
Кто там какие порезы оставил и кто Степанова повез в психушку в итоге
Цитата:
EvilWizard:
Да и у одной прокуратуры может не быть вопросов, а у вышестоящей вполне могут появиться, и вышестоящая может вполне не согласиться с позицией нижестоящей (
Да и у одной прокуратуры может не быть вопросов, а у вышестоящей вполне могут появиться, и вышестоящая может вполне не согласиться с позицией нижестоящей (
Так вы без понятия же
Кто осуществлял надзор
Цитата:
EvilWizard:
Но этот никто в любом случае в итоге получит всю информацию, которая необходима, чтобы изучить ситуацию, которая заинтересовала
Но этот никто в любом случае в итоге получит всю информацию, которая необходима, чтобы изучить ситуацию, которая заинтересовала
Нет
Ответят что никаких проблем не выявлено
Это не та информация которая вам нужна же? А другую вам не дадут
Цитата:
EvilWizard:
Если бы кое-кто 24 апреля обратился по вопросу актуализации информации по разбору этой всей ситуации
Если бы кое-кто 24 апреля обратился по вопросу актуализации информации по разбору этой всей ситуации
Не понимаю к чему тут журналистов упрекать если публикация ваша и нужна только вам
Если получили доп инфу 23 надо было сразу и написать журналисту)
Цитата:
EvilWizard:
чтобы тут сейчас кое с кем не спорить понапрасну.
чтобы тут сейчас кое с кем не спорить понапрасну.
Понапрасну? Вроде как общественный вопрос обсуждаем поднятый вами или вы уже убеждены что врачи виноваты и спорить на эту тему нельзя?
Кое с кем это с кем?
Re: "Убийства можно было избежать" - Действия...
Отправлено: 26.04.25 - 16:42
Цитата:
Обычный подход. 7 апреля "НГ" опубликовала репортаж из зала суда, сообщила, что врачи объяснили отказ в принудительной госпитализации Степанова фактом изменения законодательства, так как им правила не позволяли его госпитализировать. Более с их стороны тогда никаких объяснений не прозвучало. Изучение законодательства показало, что возможность принудительной госпитализации как была предусмотрена ст.137 Кодекса "О здоровье народа", так она в этом же виде и предусмотрена сейчас. Сама же процедура регламентирована соответствующей инструкцией, в которой предусмотрена принудительная госпитализация по решению комиссии (освидетельствование) с уведомлением прокурора, который проверяет законность госпитализации, если незаконна - отменяет её. В данном случае врач единолично отказал в госпитализации. Этого было всего достаточно для того, чтобы возникли соответствующие вопросы к врачам, исходя из конкретно этой ситуации, и чтобы эти вопросы задать и обсудить.
Цитата:
Да, совершенно понапрасну. Мы тут больше обсуждаем не существо вопроса, а какие-то порезы, ссадины и как они получены или могли быть получены. Что лично меня вот совершенно не интересует и никоим образом не могло быть тогда в беседе Степанова с врачом быть опровергнуто или доказано (были полиция, скорая, свидетели, указывающие на то, как всё было). Поэтому порезы от труб и прочую ахинею я даже комментировать не буду.
Повторюсь, лично меня интересует порядок принудительной госпитализации и был ли он соблюдён в данном конкретном случае в части отказа в таковой. Не более.
abaika95:
Ну и что это за подход к делу? Наехать на психушку не изучив нормально само дело по существу
Ну и что это за подход к делу? Наехать на психушку не изучив нормально само дело по существу
Обычный подход. 7 апреля "НГ" опубликовала репортаж из зала суда, сообщила, что врачи объяснили отказ в принудительной госпитализации Степанова фактом изменения законодательства, так как им правила не позволяли его госпитализировать. Более с их стороны тогда никаких объяснений не прозвучало. Изучение законодательства показало, что возможность принудительной госпитализации как была предусмотрена ст.137 Кодекса "О здоровье народа", так она в этом же виде и предусмотрена сейчас. Сама же процедура регламентирована соответствующей инструкцией, в которой предусмотрена принудительная госпитализация по решению комиссии (освидетельствование) с уведомлением прокурора, который проверяет законность госпитализации, если незаконна - отменяет её. В данном случае врач единолично отказал в госпитализации. Этого было всего достаточно для того, чтобы возникли соответствующие вопросы к врачам, исходя из конкретно этой ситуации, и чтобы эти вопросы задать и обсудить.
Цитата:
abaika95:
Понапрасну?
Понапрасну?
Да, совершенно понапрасну. Мы тут больше обсуждаем не существо вопроса, а какие-то порезы, ссадины и как они получены или могли быть получены. Что лично меня вот совершенно не интересует и никоим образом не могло быть тогда в беседе Степанова с врачом быть опровергнуто или доказано (были полиция, скорая, свидетели, указывающие на то, как всё было). Поэтому порезы от труб и прочую ахинею я даже комментировать не буду.
Повторюсь, лично меня интересует порядок принудительной госпитализации и был ли он соблюдён в данном конкретном случае в части отказа в таковой. Не более.
Re: "Убийства можно было избежать" - Действия...
Отправлено: 26.04.25 - 16:52
Цитата:
Скорая и полиция решили - есть основания для доставления Степанова в психбольницу для последующей госпитализации. Таково было их решение на тот момент времени (это факт, они все основания для этого увидели). Они решение приняли, когда прибыли на последний вызов, и Степанова принудительно доставили в психучреждение (это тоже факт). Далее врач-психиатр единолично отказал в госпитализации, так как пациент против (это тоже факт), а принудительно положить не могли согласно изменённым правилам (статья "НГ" от 7 апреля). Правомерно или нет решение врачей? Я считаю - нет, поэтому и инициировал соответствующее разбирательство по этому вопросу.
А обсуждая тут локализацию порезов, их глубину, давность образования - так ничего не выясним. Факт остаётся фактом: только что отпущенный с психушки агрессивный гражданин сразу убил подростка. Есть основания для разбирательства? Есть. Есть основания чтобы сейчас заявлять, что врачи виноваты в смерти подростка? Сейчас во всяком случае таких оснований я не вижу.
abaika95:
или вы уже убеждены что врачи виноваты и спорить на эту тему нельзя?
или вы уже убеждены что врачи виноваты и спорить на эту тему нельзя?
Скорая и полиция решили - есть основания для доставления Степанова в психбольницу для последующей госпитализации. Таково было их решение на тот момент времени (это факт, они все основания для этого увидели). Они решение приняли, когда прибыли на последний вызов, и Степанова принудительно доставили в психучреждение (это тоже факт). Далее врач-психиатр единолично отказал в госпитализации, так как пациент против (это тоже факт), а принудительно положить не могли согласно изменённым правилам (статья "НГ" от 7 апреля). Правомерно или нет решение врачей? Я считаю - нет, поэтому и инициировал соответствующее разбирательство по этому вопросу.
А обсуждая тут локализацию порезов, их глубину, давность образования - так ничего не выясним. Факт остаётся фактом: только что отпущенный с психушки агрессивный гражданин сразу убил подростка. Есть основания для разбирательства? Есть. Есть основания чтобы сейчас заявлять, что врачи виноваты в смерти подростка? Сейчас во всяком случае таких оснований я не вижу.
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