Отправлено: - 13:18

abaika95:

У прокуратуры не было вопросов до вашего обращения На суде или во время следствия прокуратура не видела противоречий в действиях психушки?

abaika95:

Прокуратура в вине психушки разбирается или в деле того что они ответ не представили о своих действиях?

abaika95:

И да как это тайны никакой нет? А куда она делась?

Цитата:Ну если речь идёт о привлечении кого-либо к ответственности, то нужно для этого соответствующее обращение. Ранее органы уголовного преследования расследовали уголовное дело в отношении Степанова об убийстве Нургалиева. Этим о ограничивались следственные действия - объёмом обвинения непосредственно Степанова.Цитата:Сами как думаете? Зачем перенаправлять в Следственное управление ДП вопрос о том, что кто-то там кому-то не предоставил ответ и сослался на врачебную тайну? Это не компетенция органов уголовного преследования - в таком разбираться. Так что ждём оценку действиям непосредственно психиатров со стороны следственных органов, и прокуратуры.Цитата:Ну так тайна же вся улетучилась в ходе открытого судебного процесса над Степановым об убийстве Нургалиева, где всё и было озвучено. И да, у меня лично возникли вопросы сразу к статье в "НГ" от 7 апреля, где было сообщено, что врач-психиатр в суде заявила, часто законодательство не позволило им положить тогда Степанова. Именно в этом вопросе разбираюсь - действительно ли законодательство? Если так, имеется намерение этот вопрос обсудить с профильным Министерством в рамках соответствующей административной процедуры! Поэтому на этот вопрос обратил внимание и редакции "НГ", и прокуратуры тоже - чтоб разобралась и дала ответ (а она поручила это Следственному управлению).А врачебная тайна защищает пациента о факте обращения в больницу, о диагнозе, о лечении. Это тайна, распространяется на пациента, а не на врачей, оказавших помощь или не оказавших её. Они врачебной тайной пациента никак не защищены.