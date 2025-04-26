Re: Не решается, а усугубляется - Проблема дефицита...

Отправлено: - 13:21

А че акимы не в состоянии решить этот вопрос? Нельзя даже назвать проблемой, и как долго "город будет искать пятна для подстанций" уму не почтижимо, 30 лет Только продавать и бездействовать, петь песни, устраивать "забеги", пробеги и прочую дуристику, где мощности возьмёт город? ТЭС и ту не в состоянии построить "хосударство", про АЭС вообще молчу, если Россия откажется строить тогда что? Китайцы и Французы построят? Платить чем будем? Нурлыкуном?