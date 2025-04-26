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≡ Не решается, а усугубляется - Проблема дефицита энергомощностей в Костанае «набрала критическую массу»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51609
Не решается, а усугубляется - Проблема дефицита энергомощностей в Костанае «набрала критическую массу»
Отправлено: 26.04.25 - 13:07
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Последние несколько лет в областном центре все сложнее было получить технические условия на подключение новых объектов к энергоснабжению. В конце концов выдачу их вообще приостановили.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1391
Re: Не решается, а усугубляется - Проблема дефицита...
Отправлено: 26.04.25 - 13:07
#1
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А подстанция Батыс-220 разве не решает проблему? Ее для этого и строили, почему опять дефицит?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7938
Не решается, а усугубляется - Проблема дефицита энергомощностей в Костанае «набрала критическую массу»
Отправлено: 26.04.25 - 13:19
#2
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Цитата:
Дантист:
, почему опять дефицит



Взятка- это двигатель производства.

Занесли бы конверты - и вся проблемма решилась бы.

Южане рулят электроэнергией в Костанае, так же как китайцы- закупом зерна.
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
459
Re: Не решается, а усугубляется - Проблема дефицита...
Отправлено: 26.04.25 - 13:21
#3
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А че акимы не в состоянии решить этот вопрос? Нельзя даже назвать проблемой, и как долго "город будет искать пятна для подстанций" уму не почтижимо, 30 лет Только продавать и бездействовать, петь песни, устраивать "забеги", пробеги и прочую дуристику, где мощности возьмёт город? ТЭС и ту не в состоянии построить "хосударство", про АЭС вообще молчу, если Россия откажется строить тогда что? Китайцы и Французы построят? Платить чем будем? Нурлыкуном?
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