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≡ "Убийства можно было избежать" - Действия сотрудников психбольницы поставил под сомнение правозащитник в Костанае. Что они ответили?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51609
"Убийства можно было избежать" - Действия сотрудников психбольницы поставил под сомнение правозащитник в Костанае. Что они ответили?
Отправлено: 24.04.25 - 19:37
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"НГ" направила запрос руководителю управления здравоохранения Данияру Джандаеву о правомерности действий сотрудников центра психического здоровья, которые не изолировали будущего убийцу после попытки суицида. Джандаев переадресовал запрос в сам центр.
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EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
149
Re: "Убийства можно было избежать" - Действия...
Отправлено: 26.04.25 - 13:18
#45
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Цитата:
abaika95:
У прокуратуры не было вопросов до вашего обращения На суде или во время следствия прокуратура не видела противоречий в действиях психушки?


Ну если речь идёт о привлечении кого-либо к ответственности, то нужно для этого соответствующее обращение. Ранее органы уголовного преследования расследовали уголовное дело в отношении Степанова об убийстве Нургалиева. Этим о ограничивались следственные действия - объёмом обвинения непосредственно Степанова.

Цитата:
abaika95:
Прокуратура в вине психушки разбирается или в деле того что они ответ не представили о своих действиях?


Сами как думаете? Зачем перенаправлять в Следственное управление ДП вопрос о том, что кто-то там кому-то не предоставил ответ и сослался на врачебную тайну? Это не компетенция органов уголовного преследования - в таком разбираться. Так что ждём оценку действиям непосредственно психиатров со стороны следственных органов, и прокуратуры.

Цитата:
abaika95:
И да как это тайны никакой нет? А куда она делась?


Ну так тайна же вся улетучилась в ходе открытого судебного процесса над Степановым об убийстве Нургалиева, где всё и было озвучено. И да, у меня лично возникли вопросы сразу к статье в "НГ" от 7 апреля, где было сообщено, что врач-психиатр в суде заявила, часто законодательство не позволило им положить тогда Степанова. Именно в этом вопросе разбираюсь - действительно ли законодательство? Если так, имеется намерение этот вопрос обсудить с профильным Министерством в рамках соответствующей административной процедуры! Поэтому на этот вопрос обратил внимание и редакции "НГ", и прокуратуры тоже - чтоб разобралась и дала ответ (а она поручила это Следственному управлению).

А врачебная тайна защищает пациента о факте обращения в больницу, о диагнозе, о лечении. Это тайна, распространяется на пациента, а не на врачей, оказавших помощь или не оказавших её. Они врачебной тайной пациента никак не защищены.
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