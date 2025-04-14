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Тимур Гафуров:

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Цитата:---Вроде таких осталось только трое ? Один (у которого лучший двор )покинул сайт , второй слинял в Америку и остался только затобольский , или теперь правильнее ---затобЫльский ???