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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.04.25 - 21:26
Цитата:
То есть- стимула к совершенству и быть САМЫМ-САМЫМ - НЕТ.
А, я то думал- статус УП - это прибавка к пенсии или хотя бы БЕСПЛАТНЫЙ проезд в городском автобусе.
Цитата:
Завидуют и злословят что ли?
Тимур Гафуров:
никаких преимуществ в модерирование этот статус не дает:
никаких преимуществ в модерирование этот статус не дает:
То есть- стимула к совершенству и быть САМЫМ-САМЫМ - НЕТ.
А, я то думал- статус УП - это прибавка к пенсии или хотя бы БЕСПЛАТНЫЙ проезд в городском автобусе.
Цитата:
Тимур Гафуров:
неоднозначное отношение других пользователей к этому статусу,
неоднозначное отношение других пользователей к этому статусу,
Завидуют и злословят что ли?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11744
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.04.25 - 01:49
Цитата:
---Вроде таких осталось только трое ? Один (у которого лучший двор )покинул сайт , второй слинял в Америку и остался только затобольский , или теперь правильнее ---затобЫльский ???
Тимур Гафуров:
Полноправные пользователи имеющие активную гражданскую позицию, уважающие и соблюдающие Правила комментирования в течение длительного периода могут быть по решению редакции переведены в категорию Уважаемые пользователи.
Полноправные пользователи имеющие активную гражданскую позицию, уважающие и соблюдающие Правила комментирования в течение длительного периода могут быть по решению редакции переведены в категорию Уважаемые пользователи.
---Вроде таких осталось только трое ? Один (у которого лучший двор )покинул сайт , второй слинял в Америку и остался только затобольский , или теперь правильнее ---затобЫльский ???
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44273
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.04.25 - 02:20
Цитата:
И вместе они получается все друзья
Трамп же теперь друг Путина.
И наши зетпатриоты теперь любят американский народ и друзья этого американца.
Все сошлось в одну цепь..
Гога:
Вроде таких осталось только трое ? Один (у которого лучший двор )покинул сайт , второй слинял в Америку и остался только затобольский , или теперь правильнее ---затобЫльский ???
Вроде таких осталось только трое ? Один (у которого лучший двор )покинул сайт , второй слинял в Америку и остался только затобольский , или теперь правильнее ---затобЫльский ???
И вместе они получается все друзья
Трамп же теперь друг Путина.
И наши зетпатриоты теперь любят американский народ и друзья этого американца.
Все сошлось в одну цепь..
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2576
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.04.25 - 11:19
Цитата:
Скорее, считают недостойными этого статуса. Вне зависимости от имени пользователя.
ACROS:
Завидуют и злословят что ли?
Завидуют и злословят что ли?
Скорее, считают недостойными этого статуса. Вне зависимости от имени пользователя.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1239
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.04.25 - 11:20
Сегодня утром увидел весьма странную картину. На Абая, на остановке "Горотдел" (по направлению в сторону КСК) в кармане остановочном стояли 2 знака: "Уступи дорогу" и "движение направо". Так как был за рулём, не смог сфотографировать. Можно ли через редакцию НГ сделать фото и направить в дорожную полицию для разъяснения? Заранее спасибо
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.04.25 - 08:58
Вопрос к редакции: - почему мои коменты стали проходить проверку,-можете обьснить причину ?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.04.25 - 09:56
Цитата:
А вы считаете себя особенным? Пишите проще и не используя "кодовые" - стоп слова и будет и вам счастье. Сколько можно уже об этом?
[Исправлено: Эл-починно, 26.04.2025 - 10:57]
ACROS:
почему мои коменты стали проходить проверку,-можете обьснить причину ?
почему мои коменты стали проходить проверку,-можете обьснить причину ?
А вы считаете себя особенным? Пишите проще и не используя "кодовые" - стоп слова и будет и вам счастье. Сколько можно уже об этом?
[Исправлено: Эл-починно, 26.04.2025 - 10:57]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.04.25 - 13:16
Цитата:
Ну, да - особенным.
Каждый пришедший в этот мир- ОСОБЕННЫЙ.
Цитата:
Проще- это как?
И что значит: "кодовые" ???
Коменты написанные буквально через пару минут после этого, прошли сразу- как это можно обьяснить, "разьяснительный" мой ( это из кф "Гараж", Гафт) ???
Эл-починно:
А вы считаете себя особенным?
А вы считаете себя особенным?
Ну, да - особенным.
Каждый пришедший в этот мир- ОСОБЕННЫЙ.
Цитата:
Эл-починно:
Пишите проще и не используя "кодовые" - стоп слова
Пишите проще и не используя "кодовые" - стоп слова
Проще- это как?
И что значит: "кодовые" ???
Коменты написанные буквально через пару минут после этого, прошли сразу- как это можно обьяснить, "разьяснительный" мой ( это из кф "Гараж", Гафт) ???
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.04.25 - 13:24
Цитата:
Ну я лишь направление на причину дал, остальное редакция пояснит - наверное. Хотя похоже не вы первый, не вы последний. Подобные клиенты постоянны!
ACROS:
"кодовые" ???
"кодовые" ???
Ну я лишь направление на причину дал, остальное редакция пояснит - наверное. Хотя похоже не вы первый, не вы последний. Подобные клиенты постоянны!
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.04.25 - 13:34
Цитата:
Понятно- что вы НИЧЕГО не знаете, а туману напустили: - как Анка в бане.
Эл-починно:
я лишь направление на причину дал
я лишь направление на причину дал
Понятно- что вы НИЧЕГО не знаете, а туману напустили: - как Анка в бане.
-
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