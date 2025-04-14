НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 712 из 712«1...710711712
Ответить Новый топик
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7938
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.04.25 - 21:26
#7111
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
никаких преимуществ в модерирование этот статус не дает:


То есть- стимула к совершенству и быть САМЫМ-САМЫМ - НЕТ.

А, я то думал- статус УП - это прибавка к пенсии или хотя бы БЕСПЛАТНЫЙ проезд в городском автобусе.

Цитата:
Тимур Гафуров:
неоднозначное отношение других пользователей к этому статусу,


Завидуют и злословят что ли?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11744
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.04.25 - 01:49
#7112
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Полноправные пользователи имеющие активную гражданскую позицию, уважающие и соблюдающие Правила комментирования в течение длительного периода могут быть по решению редакции переведены в категорию Уважаемые пользователи.

---Вроде таких осталось только трое ? Один (у которого лучший двор )покинул сайт , второй слинял в Америку и остался только затобольский , или теперь правильнее ---затобЫльский ??? :-x :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44273
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.04.25 - 02:20
#7113
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Вроде таких осталось только трое ? Один (у которого лучший двор )покинул сайт , второй слинял в Америку и остался только затобольский , или теперь правильнее ---затобЫльский ???

И вместе они получается все друзья
Трамп же теперь друг Путина.
И наши зетпатриоты теперь любят американский народ и друзья этого американца.
Все сошлось в одну цепь..
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2576
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.04.25 - 11:19
#7114
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Завидуют и злословят что ли?

Скорее, считают недостойными этого статуса. Вне зависимости от имени пользователя.
Профайл Посетить вебсайт
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1239
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.04.25 - 11:20
#7115
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня утром увидел весьма странную картину. На Абая, на остановке "Горотдел" (по направлению в сторону КСК) в кармане остановочном стояли 2 знака: "Уступи дорогу" и "движение направо". Так как был за рулём, не смог сфотографировать. Можно ли через редакцию НГ сделать фото и направить в дорожную полицию для разъяснения? Заранее спасибо
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7938
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.04.25 - 08:58
#7116
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос к редакции: - почему мои коменты стали проходить проверку,-можете обьснить причину ?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4222
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.04.25 - 09:56
#7117
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
почему мои коменты стали проходить проверку,-можете обьснить причину ?

А вы считаете себя особенным? Пишите проще и не используя "кодовые" - стоп слова и будет и вам счастье. Сколько можно уже об этом?

[Исправлено: Эл-починно, 26.04.2025 - 10:57]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7938
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.04.25 - 13:16
#7118
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
А вы считаете себя особенным?


Ну, да - особенным.

Каждый пришедший в этот мир- ОСОБЕННЫЙ.

Цитата:
Эл-починно:
Пишите проще и не используя "кодовые" - стоп слова


Проще- это как?

И что значит: "кодовые" ???

Коменты написанные буквально через пару минут после этого, прошли сразу- как это можно обьяснить, "разьяснительный" мой ( это из кф "Гараж", Гафт) ???
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4222
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.04.25 - 13:24
#7119
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
"кодовые" ???

Ну я лишь направление на причину дал, остальное редакция пояснит - наверное. Хотя похоже не вы первый, не вы последний. Подобные клиенты постоянны! :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7938
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.04.25 - 13:34
#7120
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
я лишь направление на причину дал



Понятно- что вы НИЧЕГО не знаете, а туману напустили: - как Анка в бане.
Профайл
Страница 712 из 712«1...710711712
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 2, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 2
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS