Отправлено: - 12:48

maxsaf:

А типа раньше по другому было. Ага. Так же само нервы трепали, в моя твоя непанимай с продавцами играли эти двуязычные провокаторы.

maxsaf:

Обязательно найдутся те, для кого это хорошо, и те, для кого это плохо. Деятельность АНК - та же речка. Кому то мешает, кому то помогает...

Эл-починно:

Ну да, с таким подходом, никто в Казахстан особенно и не стремится

Эл-починно:

. Те же беженцы с Украины, то в Германию или в Россию

Эл-починно:

Одна уже на работе за муж, за немчика вышла. У него двое, у неё трое детей - печворк семейка, как их тут называют. Правда муж уже бывший, с Украины грозами грозит. Почему в Казахстан не так стремяться замуж за казахов выходить?

Цитата:Провокаторы или принципиальные?Если раньше их было пять-шесть на всю страну теперь после выступления Токаева будет явно большеНикто не в праве указывать на каком языке говорить и если продавец скажет я вас не понимаю говорите по русски то вылетит с работы так?Цитата:Ну и к чему тогда твои вопросы дурные если они общие?Цитата:Русские релокантыМиллион человек заехало в 2022Или мы русских не считаем?Цитата:В Россию беженцы?)) может те кого Россия захватила? Цитата:Потомучто у вас социалка для мигрантовУ нас ее нетТы лично содержишь всех украинцев кто в Германию заехал в они ещё ВСУ поддерживаютХорошо это или плохо?