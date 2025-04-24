Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51609
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 24.04.25 - 14:55
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане никто не вправе указывать гражданам, на каком языке им говорить - ни в быту, ни публично. Любые попытки посеять рознь на этой теме будут пресекаться и наказываться по закону, подчеркнул он на сессии Ассамблеи народа Казахстана
Читать новость
Читать новость
Ж
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 18.11.13
- Сообщений:
- 85
Re: Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке...
Отправлено: 25.04.25 - 11:16
Цитата:
vofkakst:
Один гражданин хлеб и мясо в кредит берет, а второй - на работе персональный засекреченный сортир имеет. Единство и согласие?
Один гражданин хлеб и мясо в кредит берет, а второй - на работе персональный засекреченный сортир имеет. Единство и согласие?
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 26.04.25 - 09:10
Цитата:
Задумался и как то навскидку не определю: - а, что реально делается и что не понты??
ДОРОГИ- год, два потом обратно- тендер, бюджет, откат, гарантии- разве не понты по части воровства с бюджете.
СТРОЙКА и РЕМОНТ за счёт бюджета: - то же самое и те же понты среди чиновников по части своего ПРОЦЕНТА: есть и "десяточники", есть и "двадцатники", а есть и "тридцатники".
ОБРАЗОВАНИЕ и МЕДИЦИНА: - опять то же самое - тому пример ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА - свывше ЯРДА уже якобы затратили и что бы ЯКОБЫ запустить уже как бы ГОТОВУЮ , по ИХ документам, нужно денег ещё больше ЯРДА - это очевидно ВЫСШИЙ пилотаж.
Ну и так далее: - прос то рука УСТАЛА писать.
директор пляжа:
что не понты сейчас ?
что не понты сейчас ?
Задумался и как то навскидку не определю: - а, что реально делается и что не понты??
ДОРОГИ- год, два потом обратно- тендер, бюджет, откат, гарантии- разве не понты по части воровства с бюджете.
СТРОЙКА и РЕМОНТ за счёт бюджета: - то же самое и те же понты среди чиновников по части своего ПРОЦЕНТА: есть и "десяточники", есть и "двадцатники", а есть и "тридцатники".
ОБРАЗОВАНИЕ и МЕДИЦИНА: - опять то же самое - тому пример ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА - свывше ЯРДА уже якобы затратили и что бы ЯКОБЫ запустить уже как бы ГОТОВУЮ , по ИХ документам, нужно денег ещё больше ЯРДА - это очевидно ВЫСШИЙ пилотаж.
Ну и так далее: - прос то рука УСТАЛА писать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18028
Re: Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке...
Отправлено: 26.04.25 - 11:03
Цитата:
Вопрос из разряда речка течет это хорошо.или плохо?
Москва вон из города практически со 100% моноэтническим составом населения за последние 35 лет превратилась в кавказский и узбекский вилайет
Хорошо это или плохо? По мне хорошо
А москвичи что-то не шибко довольны
Лондон на 60% цветной, тоесть там одни африканцы,индусы и карибцы большинством
Англичане не шибко этим довольны
А по мне это хорошо так как колониальные империи обязаны теперь отвечать перед народами за свою политику
Казахстан стал на 70% казахским, хорошо это или плохо?
maxsaf:
Понятие ХУЖЕ для всех разное. У вас за 30 лет Казахстан превратился из многонационального государства в почти мононациональное. Это хорошо или плохо?
Понятие ХУЖЕ для всех разное. У вас за 30 лет Казахстан превратился из многонационального государства в почти мононациональное. Это хорошо или плохо?
Вопрос из разряда речка течет это хорошо.или плохо?
Москва вон из города практически со 100% моноэтническим составом населения за последние 35 лет превратилась в кавказский и узбекский вилайет
Хорошо это или плохо? По мне хорошо
А москвичи что-то не шибко довольны
Лондон на 60% цветной, тоесть там одни африканцы,индусы и карибцы большинством
Англичане не шибко этим довольны
А по мне это хорошо так как колониальные империи обязаны теперь отвечать перед народами за свою политику
Казахстан стал на 70% казахским, хорошо это или плохо?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18028
Re: Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке...
Отправлено: 26.04.25 - 11:07
Цитата:
Токаев такой себе дипломат какой-то либо ему помощники так на советовали
Вместо того чтобы сгладить углы и привести всех к общему консенсусу он только больше раздор внёс
Двуязычные казахи теперь пишут, ну окей, раз токаев так считает то будет везде общаться сугубо на казахском и плевать например что русская продавщица не поймет чего я хочу. Не сможет обслужить будем вызывать органы для разбирательства. И так во всём
Никто не вправе указывать кому-то на каком языке говорить но обслуживать и оказывать услуги ты обязан на понятном клиенту языке,не он под тебя подстраиваться должен а ты под него.
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Токаев такой себе дипломат какой-то либо ему помощники так на советовали
Вместо того чтобы сгладить углы и привести всех к общему консенсусу он только больше раздор внёс
Двуязычные казахи теперь пишут, ну окей, раз токаев так считает то будет везде общаться сугубо на казахском и плевать например что русская продавщица не поймет чего я хочу. Не сможет обслужить будем вызывать органы для разбирательства. И так во всём
Никто не вправе указывать кому-то на каком языке говорить но обслуживать и оказывать услуги ты обязан на понятном клиенту языке,не он под тебя подстраиваться должен а ты под него.
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 26.04.25 - 11:33
Цитата:
А типа раньше по другому было. Ага. Так же само нервы трепали, в моя твоя непанимай с продавцами играли эти двуязычные провокаторы.
abaika95:
Двуязычные казахи теперь пишут, ну окей, раз токаев так считает то будет везде общаться сугубо на казахском и плевать например что русская продавщица не поймет чего я хочу. Не сможет обслужить будем вызывать органы для разбирательства.
Двуязычные казахи теперь пишут, ну окей, раз токаев так считает то будет везде общаться сугубо на казахском и плевать например что русская продавщица не поймет чего я хочу. Не сможет обслужить будем вызывать органы для разбирательства.
А типа раньше по другому было. Ага. Так же само нервы трепали, в моя твоя непанимай с продавцами играли эти двуязычные провокаторы.
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 26.04.25 - 11:34
Цитата:
Обязательно найдутся те, для кого это хорошо, и те, для кого это плохо. Деятельность АНК - та же речка. Кому то мешает, кому то помогает...
[Исправлено: maxsaf, 26.04.2025 - 12:35]
abaika95:
Вопрос из разряда речка течет это хорошо.или плохо?
Вопрос из разряда речка течет это хорошо.или плохо?
Обязательно найдутся те, для кого это хорошо, и те, для кого это плохо. Деятельность АНК - та же речка. Кому то мешает, кому то помогает...
[Исправлено: maxsaf, 26.04.2025 - 12:35]
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 26.04.25 - 11:35
Цитата:
Ну да, с таким подходом, никто в Казахстан особенно и не стремится. Те же беженцы с Украины, то в Германию или в Россию. Те что в Германию - рады вроде и довольны. Одна уже на работе за муж, за немчика вышла. У него двое, у неё трое детей - печворк семейка, как их тут называют. Правда муж уже бывший, с Украины грозами грозит. Почему в Казахстан не так стремяться замуж за казахов выходить?
abaika95:
Вопрос из разряда речка течет это хорошо.или плохо?
Вопрос из разряда речка течет это хорошо.или плохо?
Ну да, с таким подходом, никто в Казахстан особенно и не стремится. Те же беженцы с Украины, то в Германию или в Россию. Те что в Германию - рады вроде и довольны. Одна уже на работе за муж, за немчика вышла. У него двое, у неё трое детей - печворк семейка, как их тут называют. Правда муж уже бывший, с Украины грозами грозит. Почему в Казахстан не так стремяться замуж за казахов выходить?
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 26.04.25 - 12:34
Цитата:
А, что раньше было НАОБОРОТ ??-
Никто этого и НЕ УТВЕРЖДАЕТ и НЕ УТВЕРЖДАЛ.
Вы то сами УДРАЛИ из Казахстана, а не прибежали в Казахстан.
Казахстан - развивающая страна, а не страна топ-7 или топ-20.
Цитата:
Спросите у женщин- они вам лучше чем кто либо расскажут.
Эл-починно:
никто в Казахстан особенно и не стремится.
никто в Казахстан особенно и не стремится.
А, что раньше было НАОБОРОТ ??-
Никто этого и НЕ УТВЕРЖДАЕТ и НЕ УТВЕРЖДАЛ.
Вы то сами УДРАЛИ из Казахстана, а не прибежали в Казахстан.
Казахстан - развивающая страна, а не страна топ-7 или топ-20.
Цитата:
Эл-починно:
Почему в Казахстан не так стремяться замуж за казахов выходить?
Почему в Казахстан не так стремяться замуж за казахов выходить?
Спросите у женщин- они вам лучше чем кто либо расскажут.
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 26.04.25 - 12:38
Цитата:
Прошу не быть не правильно понятым, но таки да. Раньше (давно это правда было) я и не помышлял покидать страну, пока не пришли абайки и иже с ними.
Задеть никого не хотел.
ACROS:
А, что раньше было НАОБОРОТ ??-
А, что раньше было НАОБОРОТ ??-
Прошу не быть не правильно понятым, но таки да. Раньше (давно это правда было) я и не помышлял покидать страну, пока не пришли абайки и иже с ними.
Задеть никого не хотел.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18028
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 26.04.25 - 12:48
Цитата:
Провокаторы или принципиальные?
Если раньше их было пять-шесть на всю страну теперь после выступления Токаева будет явно больше
Никто не в праве указывать на каком языке говорить и если продавец скажет я вас не понимаю говорите по русски то вылетит с работы так?
Цитата:
Ну и к чему тогда твои вопросы дурные если они общие?
Цитата:
Русские релоканты
Миллион человек заехало в 2022
Или мы русских не считаем?Цитата:
В Россию беженцы?)) может те кого Россия захватила? Цитата:
Потомучто у вас социалка для мигрантов
У нас ее нет
Ты лично содержишь всех украинцев кто в Германию заехал в они ещё ВСУ поддерживают
Хорошо это или плохо?
maxsaf:
А типа раньше по другому было. Ага. Так же само нервы трепали, в моя твоя непанимай с продавцами играли эти двуязычные провокаторы.
А типа раньше по другому было. Ага. Так же само нервы трепали, в моя твоя непанимай с продавцами играли эти двуязычные провокаторы.
Провокаторы или принципиальные?
Если раньше их было пять-шесть на всю страну теперь после выступления Токаева будет явно больше
Никто не в праве указывать на каком языке говорить и если продавец скажет я вас не понимаю говорите по русски то вылетит с работы так?
Цитата:
maxsaf:
Обязательно найдутся те, для кого это хорошо, и те, для кого это плохо. Деятельность АНК - та же речка. Кому то мешает, кому то помогает...
Обязательно найдутся те, для кого это хорошо, и те, для кого это плохо. Деятельность АНК - та же речка. Кому то мешает, кому то помогает...
Ну и к чему тогда твои вопросы дурные если они общие?
Цитата:
Эл-починно:
Ну да, с таким подходом, никто в Казахстан особенно и не стремится
Ну да, с таким подходом, никто в Казахстан особенно и не стремится
Русские релоканты
Миллион человек заехало в 2022
Или мы русских не считаем?Цитата:
Эл-починно:
. Те же беженцы с Украины, то в Германию или в Россию
. Те же беженцы с Украины, то в Германию или в Россию
В Россию беженцы?)) может те кого Россия захватила? Цитата:
Эл-починно:
Одна уже на работе за муж, за немчика вышла. У него двое, у неё трое детей - печворк семейка, как их тут называют. Правда муж уже бывший, с Украины грозами грозит. Почему в Казахстан не так стремяться замуж за казахов выходить?
Одна уже на работе за муж, за немчика вышла. У него двое, у неё трое детей - печворк семейка, как их тут называют. Правда муж уже бывший, с Украины грозами грозит. Почему в Казахстан не так стремяться замуж за казахов выходить?
Потомучто у вас социалка для мигрантов
У нас ее нет
Ты лично содержишь всех украинцев кто в Германию заехал в они ещё ВСУ поддерживают
Хорошо это или плохо?
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 26.04.25 - 13:11
Цитата:
Абайки были всегда в все времена, и главное- что вы подразумеваете под этим ??
Это ВНЕШНЕЕ ваше так сказать - моральное оправдание:: - ещё никто не отменял поговорку:"...рыба-глубже, человек-лучше...".
Я люблю свою страну, свой народ, тут могилы моих родителей, предков -но, если появиться возможность и повод - я уеду - и ничего тут такого зазорного и непатриотичного нет.
Эл-починно:
пока не пришли абайки и иже с ними.
пока не пришли абайки и иже с ними.
Абайки были всегда в все времена, и главное- что вы подразумеваете под этим ??
Это ВНЕШНЕЕ ваше так сказать - моральное оправдание:: - ещё никто не отменял поговорку:"...рыба-глубже, человек-лучше...".
Я люблю свою страну, свой народ, тут могилы моих родителей, предков -но, если появиться возможность и повод - я уеду - и ничего тут такого зазорного и непатриотичного нет.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 86, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 86
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать