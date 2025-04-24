НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51608
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 24.04.25 - 14:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане никто не вправе указывать гражданам, на каком языке им говорить - ни в быту, ни публично. Любые попытки посеять рознь на этой теме будут пресекаться и наказываться по закону, подчеркнул он на сессии Ассамблеи народа Казахстана
Читать новость

Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
85
Re: Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке...
Отправлено: 25.04.25 - 11:16
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Один гражданин хлеб и мясо в кредит берет, а второй - на работе персональный засекреченный сортир имеет. Единство и согласие?

:lol: :lol: :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7933
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 26.04.25 - 09:10
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
что не понты сейчас ?



Задумался и как то навскидку не определю: - а, что реально делается и что не понты??

ДОРОГИ- год, два потом обратно- тендер, бюджет, откат, гарантии- разве не понты по части воровства с бюджете.
СТРОЙКА и РЕМОНТ за счёт бюджета: - то же самое и те же понты среди чиновников по части своего ПРОЦЕНТА: есть и "десяточники", есть и "двадцатники", а есть и "тридцатники".
ОБРАЗОВАНИЕ и МЕДИЦИНА: - опять то же самое - тому пример ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА - свывше ЯРДА уже якобы затратили и что бы ЯКОБЫ запустить уже как бы ГОТОВУЮ , по ИХ документам, нужно денег ещё больше ЯРДА - это очевидно ВЫСШИЙ пилотаж.

Ну и так далее: - прос то рука УСТАЛА писать.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18011
Re: Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке...
Отправлено: 26.04.25 - 11:03
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Понятие ХУЖЕ для всех разное. У вас за 30 лет Казахстан превратился из многонационального государства в почти мононациональное. Это хорошо или плохо?

Вопрос из разряда речка течет это хорошо.или плохо?

Москва вон из города практически со 100% моноэтническим составом населения за последние 35 лет превратилась в кавказский и узбекский вилайет
Хорошо это или плохо? По мне хорошо
А москвичи что-то не шибко довольны
Лондон на 60% цветной, тоесть там одни африканцы,индусы и карибцы большинством
Англичане не шибко этим довольны
А по мне это хорошо так как колониальные империи обязаны теперь отвечать перед народами за свою политику
Казахстан стал на 70% казахским, хорошо это или плохо?
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18011
Re: Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке...
Отправлено: 26.04.25 - 11:07
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить



Токаев такой себе дипломат какой-то либо ему помощники так на советовали
Вместо того чтобы сгладить углы и привести всех к общему консенсусу он только больше раздор внёс
Двуязычные казахи теперь пишут, ну окей, раз токаев так считает то будет везде общаться сугубо на казахском и плевать например что русская продавщица не поймет чего я хочу. Не сможет обслужить будем вызывать органы для разбирательства. И так во всём
Никто не вправе указывать кому-то на каком языке говорить но обслуживать и оказывать услуги ты обязан на понятном клиенту языке,не он под тебя подстраиваться должен а ты под него.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 96, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 96
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS