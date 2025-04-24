Отправлено: - 11:03

maxsaf:

Понятие ХУЖЕ для всех разное. У вас за 30 лет Казахстан превратился из многонационального государства в почти мононациональное. Это хорошо или плохо?

Цитата:Вопрос из разряда речка течет это хорошо.или плохо?Москва вон из города практически со 100% моноэтническим составом населения за последние 35 лет превратилась в кавказский и узбекский вилайетХорошо это или плохо? По мне хорошоА москвичи что-то не шибко довольныЛондон на 60% цветной, тоесть там одни африканцы,индусы и карибцы большинствомАнгличане не шибко этим довольныА по мне это хорошо так как колониальные империи обязаны теперь отвечать перед народами за свою политикуКазахстан стал на 70% казахским, хорошо это или плохо?