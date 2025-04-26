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50 препаратов исключили из списка бесплатных в Казахстане: кто пострадает и как сильно это ударит по кошельку
50 препаратов исключили из списка бесплатных в Казахстане: кто пострадает и как сильно это ударит по кошельку
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