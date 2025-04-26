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≡ 50 препаратов исключили из списка бесплатных в Казахстане: кто пострадает и как сильно это ударит по кошельку
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51608
50 препаратов исключили из списка бесплатных в Казахстане: кто пострадает и как сильно это ударит по кошельку
Отправлено: 26.04.25 - 08:26
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Министерство здравоохранения решило оптимизировать список бесплатных лекарств, исключив 32 нозологии и 52 лекарственных средства. Коснулось это преимущественно пациентов с инфекционными заболеваниями, но не только.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
719
Re: 50 препаратов исключили из списка бесплатных в Казахстане:...
Отправлено: 26.04.25 - 08:26
#1
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ну вот экономия и сюда добралась. Было бы все в норме с бюджетом, то этих движений наши "мудрецы" не делали.
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