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≡ В Костанае у пятилетних малышей отобрали медали и грамоты. Дошколят наградили за победу в соревнованиях, а потом заставили переиграть
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51608
В Костанае у пятилетних малышей отобрали медали и грамоты. Дошколят наградили за победу в соревнованиях, а потом заставили переиграть
Отправлено: 26.04.25 - 08:22
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Представьте: дошкольников (детям по пять лет) – собрали на соревнования. Всё как обычно: игра, потом объявление призовых мест, грамоты, кубки, фотосессия, улыбки и радость на детских личиках… Но потом все награды решили забрать.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
719
Re: В Костанае у пятилетних малышей отобрали медали и грамоты....
Отправлено: 26.04.25 - 08:22
#1
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оставили бы все как есть. Детей не тревожили. А без них провели бы разбор полетов в узком педколлективе.Кто знает когда эта бомба замедленного действия в детской психике сработает?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1390
Re: В Костанае у пятилетних малышей отобрали медали и грамоты....
Отправлено: 26.04.25 - 08:48
#2
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Да это просто ужас! Таких руководителей близко к детям нельзя допускать
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7933
Re: В Костанае у пятилетних малышей отобрали медали и грамоты....
Отправлено: 26.04.25 - 08:53
#3
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Гнать их взашей и этого Какашева и эту Омарову - как это не знал- а, что ты делал- дрочил в соседней комнате что ли?
А, это Омарова- ясный пень - своих "тащила" - обычное дело в казахском спорте.

И этот чинуша Бимурзин - так спокойно, цинично и главное - РАВНОДУШНО и с БЕЗДУШИЕМ заявляет - что всё нормально.

Его не просто выгнать: - а, пинком под зад.

Но, это в теории: - на практике выгонишь этих, кого ставить- не факт которые придут будут лучше- может и хуже, что более вероятней.

Поэтому в стране и образование и спорт- как бы не на высоте.
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