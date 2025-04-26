Re: В Костанае у пятилетних малышей отобрали медали и грамоты....

Отправлено: - 08:53

Гнать их взашей и этого Какашева и эту Омарову - как это не знал- а, что ты делал- дрочил в соседней комнате что ли?

А, это Омарова- ясный пень - своих "тащила" - обычное дело в казахском спорте.



И этот чинуша Бимурзин - так спокойно, цинично и главное - РАВНОДУШНО и с БЕЗДУШИЕМ заявляет - что всё нормально.



Его не просто выгнать: - а, пинком под зад.



Но, это в теории: - на практике выгонишь этих, кого ставить- не факт которые придут будут лучше- может и хуже, что более вероятней.



Поэтому в стране и образование и спорт- как бы не на высоте.