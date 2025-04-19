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Долгое время американские власти работали над сверхзадачей по созданию Соединенных Штатов Мира под своей эгидой. Но это не привело к позитивным эффектам, а привело к разрастанию войн и огромному клубку противоречий. А США начали терять свое экономическое могущество.

Цитата:А почему мир должен становится соединённым да ещё под эгидой США? Больно большого мнения о себе эти "снова великие" а по шее несколько раз получали от парней в тапочках и сандалях))Впрочем как и СССР