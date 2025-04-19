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27 процентов - это скорее предупреждение. Какие выводы должен сделать Казахстан из новых торговых пошлин Дональда Трампа?
27 процентов - это скорее предупреждение. Какие выводы должен сделать Казахстан из новых торговых пошлин Дональда Трампа?
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