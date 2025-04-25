Отправлено: - 11:46

Карачун:

Несомненно. Только из своих пятисот миллионов могли бы вполне подыскать кого-нибудь лет пятидесяти без старческого маразма и слабоумия. И пиджак бы остался на месте и дело бы делалось "с головой"

Цитата:Ранее отмечал, что при Советах сам проживал, было и хорошее и плохое, больше первого, действительно был сверхдержавой, одним из гегемонов мира и.т.д.Возьмём лидеров СССР назначенных после Л.И.Брежнева (1906 - 1982), правил с 1964 по 1982 годы. Юрий Владимирович Андропов, в 68 лет назначен руководителем страны Советов, родился в 1914 году, годы правления с 1882 по 1984 годы. Константин Устинович Черненко, в 73 года назначен руководителем страны, родился 1911 году, годы правления 1984-1985.1985 году в возрасте 54 года был назначен Михаил Сергеевич Горбачёв (1931-1922), перестройку, свободу слова, демократию, кто проживал при Советах помнят, он правил пока не развалился Союз с 1985 по 1991 годы. Как вам такое?