Похороны папы римского Франциска пройдут в субботу, 26 апреля, сообщил Ватикан. Отмечали, что Д.Трамп будет присутствовать на похоронах и это будет первой незапланированной поездкой в зарубежное государство. По традиции новоиспечённые президенты США первые поездки осуществляли в Великобританию Лондон. Однако, Д.Трамп непредсказуем, недавно заявлял, что если крупная сделка с Саудовской Аравией состоится, тогда он посетит Эр-Рияд.
Папа Римский всегда был за мир. После полномасштабного вторжения России в Украину, в марте 2022 года он помолился в Риме, испрашивая у высших сил прекращения кризиса. Он также просил небеса отвести от планеты возможный ядерный конфликт, ссылка ниже.
Сейчас много вбросов, о якобы предсмертном пророчестве о будущем мирового сообщества, которое якобы Папа Римский отправил в Белый Дом, однако, официальных данных нет.
Карачун: Несомненно. Только из своих пятисот миллионов могли бы вполне подыскать кого-нибудь лет пятидесяти без старческого маразма и слабоумия. И пиджак бы остался на месте и дело бы делалось "с головой"
Ранее отмечал, что при Советах сам проживал, было и хорошее и плохое, больше первого, действительно был сверхдержавой, одним из гегемонов мира и.т.д.
Возьмём лидеров СССР назначенных после Л.И.Брежнева (1906 - 1982), правил с 1964 по 1982 годы. Юрий Владимирович Андропов, в 68 лет назначен руководителем страны Советов, родился в 1914 году, годы правления с 1882 по 1984 годы. Константин Устинович Черненко, в 73 года назначен руководителем страны, родился 1911 году, годы правления 1984-1985.
1985 году в возрасте 54 года был назначен Михаил Сергеевич Горбачёв (1931-1922), перестройку, свободу слова, демократию, кто проживал при Советах помнят, он правил пока не развалился Союз с 1985 по 1991 годы. Как вам такое?
сайлау курманов: Я тоже слушал дойчевеле,они опрос проводили среди немецкого населения,так один старичок прямо заявил, мол запорожским АЭС должны владеть Американцы,пусть им отдадут. Я как истинный советскии патриот,возмутился: с хера тут лезут все кому не лень, строили советские люди, их дети и внуки прямые наследники всего бывшего от ссср
Что, слушали хорошо конечно! Там без советских патриотов разберутся. Я тоже был патриотом при Советах, ранее отмечал, что с ресурсами Союза можно было построить настоящий РАЙ. Правда, на вывесках надписи были, но не более того. Поясню, когда учился в школе (1973-1983 годы) приезжал в район из Тимофеевки, в село Семиозёрное (ныне Аулиеколь), по центру гулял, везде надписи: РАЙком, РАЙсобес, РАЙсовет, РАЙзагс, РАЙзаготконтора и.т.д.
Нормально мне такое. Страна которая вместо здоровой экономики занималась тем, что строила из себя гегемона должна была развалиться. И Горбачев тут не при делах что ко времени его руководства деньги на фокусы и иллюзии закончились.
Карачун: Страна которая вместо здоровой экономики занималась тем, что строила из себя гегемона должна была развалиться. И Горбачев тут не при делах что ко времени его руководства деньги на фокусы и иллюзии закончились.
Речь про возраст высокопоставленных кремлинов. В настоящее время говорят, что проклятые для сказочников и ура-патриотов Запад и США, тогда не предполагали, что Союз развалится.
Kairat stayer: Поясню, когда учился в школе (1973-1983 годы) приезжал в район из Тимофеевки, в село Семиозёрное (ныне Аулиеколь), по центру гулял, везде надписи: РАЙком, РАЙсобес, РАЙсовет, РАЙзагс, РАЙзаготконтора и.т.д.
По нелепой случайности или иронии, сейчас в отдельных зданиях, в вывесках на русском языке написано АДминистрация далее по тексту .
Ситуация именно стандартная. Россия бьёт именно по военным объектам. Да, гибнут люди. Но гибнут они в двух случаях: 1. Это военные, которые и были целью удара. 2а. Это гражданские, которые пострадали из-за того, что ВСУ предпочитает прятаться за спинами мирного населения. 2б. Это гражданские, которые пострадали от косорукости украинского ПВО. ... Фокус в том, что вам очень хочется вывернуть ситуацию так, что Россия бьёт по мирным людям. Но - не получается. Фактов нет. Инсценировки в духе Бучи уже никого не впечатляют. ... Я уже не раз писал, что если бы был хоть один реальный факт целенаправленных российских ударов по мирному населению Украины, то вся западная пресса мгновенно изошлась бы в истерике о "кровожадных русских убийцах". Но что-то не слышно ничего подобного. А вот целенаправленные убийства мирного населения России со стороны ВСУ та же западная пресса усиленно "не видит". Хотя ни для кого это секретом не является. Глаза "раскроются" только после окончания СВО, когда будет суд над военными преступниками.
А Вы читаете западную прессу? Даже до Трампа дошло, и он нехотя возмутился:"Владимир остановись"! Вся пресса и не только на Западе показывает,как людей из завалов обрушенного дома вытаскивают и только у Вас все цели военные!
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать