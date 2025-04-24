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"Убийства можно было избежать" - Действия сотрудников психбольницы поставил под сомнение правозащитник в Костанае. Что они ответили?
"Убийства можно было избежать" - Действия сотрудников психбольницы поставил под сомнение правозащитник в Костанае. Что они ответили?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51606
"Убийства можно было избежать" - Действия сотрудников психбольницы поставил под сомнение правозащитник в Костанае. Что они ответили?
Отправлено: 24.04.25 - 19:37
"НГ" направила запрос руководителю управления здравоохранения Данияру Джандаеву о правомерности действий сотрудников центра психического здоровья, которые не изолировали будущего убийцу после попытки суицида. Джандаев переадресовал запрос в сам центр.
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Re: "Убийства можно было избежать" - Действия...
Отправлено: 24.04.25 - 19:37
Цитата:
Что было в порыве? Ремонт труб в ванной? Чё за бред несёт этот начальник?
сказал, что это было в порыве
Что было в порыве? Ремонт труб в ванной? Чё за бред несёт этот начальник?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7930
Re: "Убийства можно было избежать" - Действия...
Отправлено: 24.04.25 - 20:25
Цитата///избил и зарезал 16-летнего сына своей сожительницы Данияра Нургалиева за то, что та якобы ему изменяла. Затем попытался этим же ножом убить себя. Причём накануне Степанов тоже пытался совершить суицид, но его спас Данияр.//
Эта статья перекликается со статьёй в соседней ветке о самоподжоге: - мы с Сайлау и ВИТ и ещё с кем то ПРАВЫ: - если ЭТИ люди хотят покончить с собой- то НЕ НАДО этому ПРЕПЯТСТВОВАТЬ- значит у них такая судьба и это их жизнь.
Ну и что в итоге добились ЖАЛОСТЛИВЫЕ: - молодой парень УМЕР ни за что.
А, так покончил бы с собой этот Степанов- и ВСЕМ было бы ХОРОШО и главное- молодой парень остался бы жив.
Теперь этого Степанова - пусть содержат до конца его дней в психбольнице те кто ЖАЛЕЛ подобных ему на страницах этого форума, участников форума типа SHOOTNIX, причём пусть жалеют за свои СОБСТВЕННЫЕ деньги - пусть проявят свою ПСЕВДОГУМАННОСТЬ и ПСЕВДОМИЛОСЕРДИЕ хоть так: - не на словах, а на деле.
Эта статья перекликается со статьёй в соседней ветке о самоподжоге: - мы с Сайлау и ВИТ и ещё с кем то ПРАВЫ: - если ЭТИ люди хотят покончить с собой- то НЕ НАДО этому ПРЕПЯТСТВОВАТЬ- значит у них такая судьба и это их жизнь.
Ну и что в итоге добились ЖАЛОСТЛИВЫЕ: - молодой парень УМЕР ни за что.
А, так покончил бы с собой этот Степанов- и ВСЕМ было бы ХОРОШО и главное- молодой парень остался бы жив.
Теперь этого Степанова - пусть содержат до конца его дней в психбольнице те кто ЖАЛЕЛ подобных ему на страницах этого форума, участников форума типа SHOOTNIX, причём пусть жалеют за свои СОБСТВЕННЫЕ деньги - пусть проявят свою ПСЕВДОГУМАННОСТЬ и ПСЕВДОМИЛОСЕРДИЕ хоть так: - не на словах, а на деле.
Re: "Убийства можно было избежать" - Действия...
Отправлено: 24.04.25 - 20:28
//Шуменбаев резюмировал: по результатам проведённого аудита Служба поддержки пациентов и внутреннего контроля пришла к выводу, что действия врача-психиатра проведены в соответствии с действующим законодательством РК в области психического здоровья, и не нашла подтверждения нарушений со стороны медицинских сотрудников центра.//
Что за бред он несёт. По закону, да может человек отказаться от лечения, но это распространяется на людей в трезвом уме и здравой памяти, в том числе находясь в состоянии не угрожающем как себе лично, так и обществу.
А тут психа в неуравновешенном состоянии отпустили? Да ещё возможно и с белой горячкой. Сажать этих врачей- психиатров нужно. Нет такого закона - психов отпускать.
Что за бред он несёт. По закону, да может человек отказаться от лечения, но это распространяется на людей в трезвом уме и здравой памяти, в том числе находясь в состоянии не угрожающем как себе лично, так и обществу.
А тут психа в неуравновешенном состоянии отпустили? Да ещё возможно и с белой горячкой. Сажать этих врачей- психиатров нужно. Нет такого закона - психов отпускать.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7930
Re: "Убийства можно было избежать" - Действия...
Отправлено: 24.04.25 - 20:32
Цитата:
В ФРГ - может и нет, а у нас - Казахстан- у нас всё МОЖНО за деньги, а что - НЕЛЬЗЯ за деньги, то тоже можно - но, только за БОЛЬШИЕ деньги.
Эл-починно:
Нет такого закона - психов отпускать.
Нет такого закона - психов отпускать.
В ФРГ - может и нет, а у нас - Казахстан- у нас всё МОЖНО за деньги, а что - НЕЛЬЗЯ за деньги, то тоже можно - но, только за БОЛЬШИЕ деньги.
"Убийства можно было избежать" - Действия сотрудников психбольницы поставил под сомнение правозащитник в Костанае. Что они ответили?
Отправлено: 24.04.25 - 20:39
Цитата:
Компетенция врачей не позволила это определить. Они даже раны от умышленных порезов не отличили от случайных ран трубой.
Эл-починно:
А тут психа в неуравновешенном состоянии отпустили? Да ещё возможно и с белой горячкой.
А тут психа в неуравновешенном состоянии отпустили? Да ещё возможно и с белой горячкой.
Компетенция врачей не позволила это определить. Они даже раны от умышленных порезов не отличили от случайных ран трубой.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1559
Re: "Убийства можно было избежать" - Действия...
Отправлено: 25.04.25 - 08:38
как можно порезаться о пластиковые трубы он показал? металлические трубы "чинить" в одного сложно без спец.инструмента
так то шизофреники тоже не считают себя больными, и уж руководителю центра об этом не знать
так то шизофреники тоже не считают себя больными, и уж руководителю центра об этом не знать
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 144
Re: "Убийства можно было избежать" - Действия...
Отправлено: 25.04.25 - 09:12
23 апреля по инициативе и.о. главного врача "Костанайской областной станции скорой неотложной медицинской помощи Управления здравоохранения акимата Костанайской области" Мелешко О.П. состоялась видеоконференция по данной ситуации. В ходе разговора сообщил, что, как человек, лично возмущён произошедшим, проведён внутренний разбор ситуации, нарушений в действиях медицинских работников станции скорой помощи не установлено. Отметил, что проблемные вызовы, на которых есть риск причинения вреда, обслуживаются ими с участием сотрудников полиции. Подчеркнул, что данный вызов к Степанову был третий, обслуживался с участием сотрудников полиции. Было принято решение о доставлении пациента в приёмное отделение психиатрического станционера обоснованно. Указывает, что за дальнейшие действия и бездействие как сотрудников полиции, так и врачей психиатрического профиля, станция скорой помощи ответственности не несёт.
Re: "Убийства можно было избежать" - Действия...
Отправлено: 26.04.25 - 00:08
Цитата:
Так вопросов к станции скорой помощи и не имеется.
Вот к врачам психиатрической больницы, вопросы имеются. Что я в своём предыдущем комментарии и отметил.
EvilWizard:
Указывает, что за дальнейшие действия и бездействие как сотрудников полиции, так и врачей психиатрического профиля, станция скорой помощи ответственности не несёт.
Указывает, что за дальнейшие действия и бездействие как сотрудников полиции, так и врачей психиатрического профиля, станция скорой помощи ответственности не несёт.
Так вопросов к станции скорой помощи и не имеется.
Вот к врачам психиатрической больницы, вопросы имеются. Что я в своём предыдущем комментарии и отметил.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18008
Re: "Убийства можно было избежать" - Действия...
Отправлено: 26.04.25 - 00:22
Цитата:
За что сажать? Если он ранее не состоял на учёте и не вел себя как сумасшедший за что его задерживать в психушке?
А завтра бы Гиньятов бы ратовал за то что человека "принудительно лечат" без оснований
Государство плохое все плохие, караул
А если бы этот степанов ещё где-то против государства высказался и его закрыли то ой
Крик бы стоял о карательной психиатрии))
Так что ничего не попишешь
Сожительница должна была в полицию заявление писать что Степанов неадекват и хотела бы оградить свою семью от него
Но нет
Случилась бытовуха на почве ревности
Цитата:
Жаркова что делала в этот момент?
Эл-починно:
А тут психа в неуравновешенном состоянии отпустили? Да ещё возможно и с белой горячкой. Сажать этих врачей- психиатров нужно. Нет такого закона - психов отпускать
А тут психа в неуравновешенном состоянии отпустили? Да ещё возможно и с белой горячкой. Сажать этих врачей- психиатров нужно. Нет такого закона - психов отпускать
За что сажать? Если он ранее не состоял на учёте и не вел себя как сумасшедший за что его задерживать в психушке?
А завтра бы Гиньятов бы ратовал за то что человека "принудительно лечат" без оснований
Государство плохое все плохие, караул
А если бы этот степанов ещё где-то против государства высказался и его закрыли то ой
Крик бы стоял о карательной психиатрии))
Так что ничего не попишешь
Сожительница должна была в полицию заявление писать что Степанов неадекват и хотела бы оградить свою семью от него
Но нет
Случилась бытовуха на почве ревности
Цитата:
Степанов приехал к Жарковой, зашёл в комнату к спящему Нургалиеву, убедился, что мать подростка всё видит, и принялся избивать его.
Жаркова что делала в этот момент?
"Убийства можно было избежать" - Действия сотрудников психбольницы поставил под сомнение правозащитник в Костанае. Что они ответили?
Отправлено: 26.04.25 - 00:33
Цитата:
Ну да переборщил может малость, но к ответственности привлечь с разбирательством о соответствии не помешало бы.
Цитата:
Один тот факт, что хотел покончить жизнь самоубийством. Не знаю как в КЗ, но в союзе, впрочем как и в основном мире сегодня. Суицид, тоже убийство, только за него не сажают, а определяют на временное содержание как раз именно в психиатрическую больницу. А там уже определяется степень и уровень опасности, как для себя, так и для общества. При необходимости медикаментами стабилизируется. При благоприятных условиях - неделю, две и гуляй дальше.
А могут и надолго закрыть, при обстоятельствах.
ПС - но как суицидник, не вправе отказаться от содержания в клинике, даже если лечение не предусмотрено. Чисто для контроля. Самоубийц не отпускают сразу, просто так нигде в мире.
[Исправлено: Эл-починно, 26.04.2025 - 01:42]
abaika95:
За что сажать?
За что сажать?
Ну да переборщил может малость, но к ответственности привлечь с разбирательством о соответствии не помешало бы.
Цитата:
abaika95:
Если он ранее не состоял на учёте и не вел себя как сумасшедший за что его задерживать в психушке?
Если он ранее не состоял на учёте и не вел себя как сумасшедший за что его задерживать в психушке?
Один тот факт, что хотел покончить жизнь самоубийством. Не знаю как в КЗ, но в союзе, впрочем как и в основном мире сегодня. Суицид, тоже убийство, только за него не сажают, а определяют на временное содержание как раз именно в психиатрическую больницу. А там уже определяется степень и уровень опасности, как для себя, так и для общества. При необходимости медикаментами стабилизируется. При благоприятных условиях - неделю, две и гуляй дальше.
А могут и надолго закрыть, при обстоятельствах.
ПС - но как суицидник, не вправе отказаться от содержания в клинике, даже если лечение не предусмотрено. Чисто для контроля. Самоубийц не отпускают сразу, просто так нигде в мире.
[Исправлено: Эл-починно, 26.04.2025 - 01:42]
"Убийства можно было избежать" - Действия сотрудников психбольницы поставил под сомнение правозащитник в Костанае. Что они ответили?
Отправлено: 26.04.25 - 00:52
Человек, совершивший суицид, не может быть признан - дееспособным, соответственно отказаться от лечения не мог. Его дееспособность он должен был верой и правдой в психиатрической больнице заслужить. На это требуется время.
[Исправлено: Эл-починно, 26.04.2025 - 01:55]
[Исправлено: Эл-починно, 26.04.2025 - 01:55]
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