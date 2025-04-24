Отправлено: - 00:22

Эл-починно:

А тут психа в неуравновешенном состоянии отпустили? Да ещё возможно и с белой горячкой. Сажать этих врачей- психиатров нужно. Нет такого закона - психов отпускать

Степанов приехал к Жарковой, зашёл в комнату к спящему Нургалиеву, убедился, что мать подростка всё видит, и принялся избивать его.

Цитата:За что сажать? Если он ранее не состоял на учёте и не вел себя как сумасшедший за что его задерживать в психушке?А завтра бы Гиньятов бы ратовал за то что человека "принудительно лечат" без основанийГосударство плохое все плохие, караулА если бы этот степанов ещё где-то против государства высказался и его закрыли то ойКрик бы стоял о карательной психиатрии))Так что ничего не попишешьСожительница должна была в полицию заявление писать что Степанов неадекват и хотела бы оградить свою семью от негоНо нетСлучилась бытовуха на почве ревностиЦитата:Жаркова что делала в этот момент?