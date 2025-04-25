Отправлено: - 19:21

Вот уже две недели, как подрядчики развили бурную деятельность на перекрестке улиц Горняков и Мира в Рудном. Порой, конечно, это выглядит имитацией деятельности, но все же какие-то дела тут делаются. А так как я работаю рядом и повидал на этом перекрестке много, даже самого президента, то у меня есть возможность понаблюдать и за этими подрядчиками.