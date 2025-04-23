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≡ Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП прокомментировали госорганы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51606
Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП прокомментировали госорганы
Отправлено: 23.04.25 - 16:50
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Инцидент произошел вчера, 22 апреля, в областном центре. Шокирующие кадры опубликовал на своей странице член Комиссии по противодействию пыткам РК Габит Омирбек. На видео мужчина достает из багажника канистру с бензином, обливает себя им в салоне и поджигает.
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s
§ shootnix
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.05.20
Сообщений:
51
Re: Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП...
Отправлено: 24.04.25 - 12:56
#15
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Цитата:
сайлау курманов:
Пришлось прислушаться совету и отказать ей в работе,сказал что напарницы не хотят с ней работать.

Отлично, подтолкнуть человека к краю пропасти и свалить вину на других =)))
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s
§ shootnix
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.05.20
Сообщений:
51
Re: Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП...
Отправлено: 24.04.25 - 13:15
#16
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Цитата:
абике:
Они рождаются такими как правило и проявления могут разные! При этом каждый из них избегает лечения! Итог: наносит себе вред! Поэтому каждому свое!

Никто не рождается с депрессией и пограничными расстройствами. Да, есть люди с подвижной психикой, им сложно пережить сложные ситуации в жизни, им нужна помощь. У нас в стране вся тема с психологами, увы, стигматизирована, часто люди не решаются даже себе признаться, что у них есть проблемы. Но никто не застрахован от этого, даже мы с вами. Мы тут бодренько можем писать всякое, пока кто-то из наших близких выходит из окна. Да, вы скажете, мы не ответственны за выбор других людей. Он свой выбор сделал. А я скажу, что страшно жить в обществе, где нет места состраданию. Вы же, наверняка, и больных раком или спидом тоже за людей не считаете?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7930
Re: Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП...
Отправлено: 24.04.25 - 19:48
#17
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Цитата:
shootnix:
подтолкнуть человека к краю пропасти и свалить вину на других



Сайлау был ПРАВ: - он не отдел СОЦЗАЩИТЫ или чего то в этом роде: - у него БИЗНЕС, и на тити мити с психами он не подписывался: - пусть этот человек ДОРЕЗАЕТ себе вены - всё равно ему уже НИЧЕМ и НИКТО не поможет: - "...Боливар не вынесет двоих...".

На крайняк у нас есть- ГОСУДАРСТВО с его органами соцзащиты и опеки кого то от чего то- по крайней мере они, чиновники, так преподносят и ДЕКЛАРИРУЮТ свою нынешнюю деятельность режима власти: - СОЦИАЛЬНО-НАПРАВЛЕННУЮ и бюджет у них, якобы - СОЦИАЛЬНЫЙ.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27421
Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП прокомментировали госорганы
Отправлено: 25.04.25 - 20:50
#18
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Цитата:
сайлау курманов:
Однажды зашла сотрудница психбольницы и увидев новую работницу мне порекомендовала быстрей избавиться от нее

А это не нарушение конфиденциальности или врачебной этики?
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