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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Il fine giustifica i mezzi
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51606
Александр ОЛЕЙНИК: Il fine giustifica i mezzi
Отправлено: 25.04.25 - 19:21
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Вот уже две недели, как подрядчики развили бурную деятельность на перекрестке улиц Горняков и Мира в Рудном. Порой, конечно, это выглядит имитацией деятельности, но все же какие-то дела тут делаются. А так как я работаю рядом и повидал на этом перекрестке много, даже самого президента, то у меня есть возможность понаблюдать и за этими подрядчиками.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
427
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Il fine giustifica i mezzi
Отправлено: 25.04.25 - 19:21
#1
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Или вот новость о том как первоклассник утонул в не огороженной яме
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1928
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Il fine giustifica i mezzi
Отправлено: 25.04.25 - 20:11
#2
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.....слов нет .....УЖАС....деньги не могут найти для огорождения ям ?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2278
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Il fine giustifica i mezzi
Отправлено: 25.04.25 - 20:33
#3
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Полный вариант фразы, автором которой является основатель ордена иезуитов Игнатий де Лойола: «Если цель — спасение души, то цель оправдывает средства».
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2278
Александр ОЛЕЙНИК: Il fine giustifica i mezzi
Отправлено: 25.04.25 - 20:36
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:

Давно вас это стало удивлять?
У нас же всё всегда делается по принципу "и так сойдёт", а проблемы решаются по мере их поступления.
Вот упадёт кто-нибудь в яму, покалечится, тогда и выход начнём искать... Из ситуации. А пока она - непредсказуема. :-)

[Исправлено: Skeptic, 25.04.2025 - 21:37]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7532
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Il fine giustifica i mezzi
Отправлено: 25.04.25 - 21:19
#5
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Мне кажется было бы более эффективно отказаться от услуги центрального тэц и поставить на каждом районе мини-котельни, например в областном центре новые микрорайоны так и сделали. Зато нет этих огромных труб как на улице Топоркова.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27421
Александр ОЛЕЙНИК: Il fine giustifica i mezzi
Отправлено: 25.04.25 - 22:07
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Мне кажется было бы более эффективно

Это так не работает. Тут надо либо точные расчеты проводить, либо брать два одинаковых по размеру города, с центральным отоплением и с мини-тэц, и сравнивать суммарные затраты, включая установку, ремонт, обслуживание, зарплаты и т.д.
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