Отправлено: - 20:36

Эл-починно:

Вы правда забыли уточнить, что все вами выложенные фото, фото одноимённого пользователя с 9-го этажа, как раз практически напротив Акимата.

Цитата:Вы чё, тут любимчиков нельзя обвинять, даже если они сами во всем сознались