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≡ "Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51606
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 22.04.25 - 20:20
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Тёплые полы приводят к "разбалансировке тепла в доме", тогда как цель региона - уменьшить теплопотери в предстоящий отопительный сезон, отметил Кумар АКСАКАЛОВ.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27421
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 18:29
#30
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Цитата:
abaika95:
стали компетентными физиками чтобы доказывать тут что то гуманитариям?

Для этого есть представители КТЭК, куда редакция и собирается обратиться за разъяснениями. Аким же не просто так ищет теплопотери в квартирах у нелегальных установщиков посторонних обогревателей, видимо они там есть, и значительные. ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11744
Re: "Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать...
Отправлено: 25.04.25 - 20:04
#31
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Цитата:
maxsaf:
Без проблем, вот текст моей статьи:

---Пытался найти обвинения - не нашел . Корректная статья вполне .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11744
Re: "Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать...
Отправлено: 25.04.25 - 20:07
#32
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11744
Re: "Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать...
Отправлено: 25.04.25 - 20:10
#33
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===А это в ванной к полотенчику врезался
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4205
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 20:35
#34
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Цитата:
Гога:
===А это в ванной к полотенчику врезался

Вы правда забыли уточнить, что все вами выложенные фото, фото одноимённого пользователя с 9-го этажа, как раз практически напротив Акимата. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27421
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 20:35
#35
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Цитата:
Гога:
-Пытался найти обвинения - не нашел . Корректная статья вполне .

Зато другие статьи в народные новости без проблем пропускают, типа:

"А чё это за куча, стройка будет? Никто не в курсе, чё там?"

Вот такие статьи редакция любит :lol:

Мега-статья.

[Исправлено: maxsaf, 25.04.2025 - 21:40]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27421
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 20:36
#36
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Цитата:
Эл-починно:
Вы правда забыли уточнить, что все вами выложенные фото, фото одноимённого пользователя с 9-го этажа, как раз практически напротив Акимата.

Вы чё, тут любимчиков нельзя обвинять, даже если они сами во всем сознались :lol:
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