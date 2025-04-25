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≡ «Растим осознанное поколение» - Первая теплица для инклюзивного обучения детей открылась в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51606
«Растим осознанное поколение» - Первая теплица для инклюзивного обучения детей открылась в Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 18:25
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- Сегодня дети всё реже соприкасаются с природой, проявляют мало сочувствия и сострадания, - отмечает Ольга СОЛОВЬЁВА. - Если их этому не учить, мы можем получить поколение, которое будет жестоко обращаться не только с природой и животными, но и с людьми. Одно рождает другое.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10292
«Растим осознанное поколение» - Первая теплица для инклюзивного обучения детей открылась в Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 18:25
#1
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Цитата:
- Этот проект очень полезен для детского развития. Проявляется эмпатия: ребёнок сажает семечко и ждёт, когда оно вырастет, - отмечает психолог и нейропсихолог центра Асем ЖАНСИНОВА.

Источник:

Дожились,дети кроме смартфонов ничего не видят,теперь им на живом примере будут объяснять откуда огурцы берутся.
Цитата:
Развивается мелкая и крупная моторика, сенсорная интеграция - ребёнок трогает землю, гладит растения. Эмоциональный интеллект тоже укрепляется - дети радуются, когда видят, что растение выросло.

Источник:

В ЗТБ всё проще было,Мама сказала полоть грядки отсюда и до обеда,вот тебе и взаимодействие с природой "мать её" и мелкая моторика :lol: .
Цитата:
Преимущество теплицы в том, что, во-первых, это значительная экономия для центра

Источник:

В чём экономия можно поинтересоваться?Выращивая овощи в таких мизерных объёмах экономии точно не будет,всё то же самое бедет дешевле в магазине.

Цитата:
Всего было выделено 3 млн тенге, из которых потратили пока около 500 тыс. тенге.

Источник:

Вот такая же теплица 3 на 6 250000тнг


Цитата:
Ольга подчёркивает, что в Казахстане аналогичная теплица есть только в Алматы.

Источник:

Таких теплиц милионн одна из них была у моей Мамы,но из за нерентабельности её разобрали и продали.




[Исправлено: Добринцофф, 25.04.2025 - 19:41]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10292
«Растим осознанное поколение» - Первая теплица для инклюзивного обучения детей открылась в Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 18:31
#2
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Ссылка на Каспий магазин и аналогичную теплицу

здесь

[Исправлено: Добринцофф, 25.04.2025 - 19:43]
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