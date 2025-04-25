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«Растим осознанное поколение» - Первая теплица для инклюзивного обучения детей открылась в Костанайской области
«Растим осознанное поколение» - Первая теплица для инклюзивного обучения детей открылась в Костанайской области
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